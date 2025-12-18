Luz verde para restaurar las pinturas murales de Sant Roc en Oliva

La Diputación de València ha concedido una subvención directa al Arzobispado de València por valor de 93.340 euros para la restauración de las pinturas murales y revestimientos cerámicos de la iglesia de Sant Roc, en Oliva. Están ubicadas en las bóvedas del transagrario de la capilla del Cristo. Esta ayuda se enmarca en un conjunto mayor de subvenciones aprobadas recientemente por la Corporación provincial al Arzobispado por 783.231 euros destinadas a la conservación y rehabilitación del patrimonio eclesiástico en 11 municipios de la provincia.

La subvención permite financiar la totalidad del proyecto. El plazo de ejecución de la ayuda se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. Este espacio de Sant Roc volverá a lucir en todo su esplendor y quedará integrado dentro del recorrido de la visita turística, para que vecinos y visitantes lo puedan conocer y disfrutar.

La intervención que se plantea será realizada por un equipo técnico interdisciplinar en base al estudio realizado en el año 2006 por el arquitecto técnico olivense Vicent F. Llopis Cardona. Tiene como objetivo conservar el transagrario de la capilla con una premisa clara: la de actuar lo menos posible, sólo allá donde sea necesario, con una metodología de trabajo en conjunto, científica, colaborando entre todos los agentes y definiendo los lugares en los que se ha de actuar para dar una lectura real del edificio y no llevar a malentendidos entre la intervención y el original. Por ello, será una restauración reversible y no agresiva, siguiendo las últimas tendencias.

Una de las pinturas que se restaurarán. / Levante-EMV

En la actualidad aparecen patologías en los revestimientos cerámicos, de la primera mitad del siglo XVIII. En el pavimento aparecen tres tipos de mosaicos combinados entre sí con piezas de color verde y blanco conocidas como del «mocadoret» y en el centro existe un cuarto mosaico rómbico en el que se adivina una flor de lis como motivo central.

El conjunto está envuelto por una doble cenefa perimetral con motivos vegetales. Muros y pilastras están afectadas por la fuerte humedad de la zona. Destaca la excelente decoración pictórica del transagrario, muy similar a la de la propia capilla del Cristo, realizada por el pintor Llorenç Chafrión, con imágenes de la Exaltación de la Cruz, las Virtudes y el Bautismo de Jesús, la Transfiguración en el monte Tábor y la Resurrección, respectivamente.

La superficie presenta una capa de barniz oxidado aplicado en el año 1899 que intentaba protegerlo pero que con el paso del tiempo ha acabado atacando a la pintura original, según los expertos.

Por tanto, se realizarán varias actuaciones. Por una parte, eliminar intervenciones previas inadecuadas o dañinas, como repintes, retoques cromáticos y adhesiones incompatibles con los materiales originales. Además, estabilizar estructuralmente los materiales que componen la pintura mural y evitar su deterioro futuro. Recuperar la legibilidad del conjunto pictórico, permitiendo su adecuada comprensión sin falsificaciones, y también documentar exhaustivamente todo el proceso.

Vista de las bóvedas donde están las pinturas murales deterioradas. / Levante-EMV

La intervención se centrará en la nave central, presbiterio, pechinas del cimborrio, la parte baja de los muros afectados por la humedad, las pinturas, que imitan arquitecturas fingidas y la revisión de los estratos pictóricos. Se incluyen tareas transversales como la limpieza superficial y específica, eliminación de intervenciones anteriores inadecuadas, consolidación de soportes, estucado de lagunas y la reintegración cromática y protección final.

Tras conocer esta noticia la alcaldesa, Yolanda Pastor, agradeció a la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, su «sensibilidad» con el patrimonio de Oliva y, especialmente, con la parroquia de Sant Roc. También al párroco «y a todas las personas que la cuidan y la defienden». Pastor recordó que en materia de patrimonio hay otros proyectos en marcha, como el Enginy y el Palau dels Comtes.

La iglesia de Sant Roc, además de su valor patrimonial y sentimental para los olivenses, es el monumento de Oliva más visitado por los turistas. Por otra parte, como ya informó este periódico, el artista Miquel Vicens sigue trabajando en un enorme retablo que decorará la parte superior de la puerta principal.