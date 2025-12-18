Otro recital tras el descanso sitúa de nuevo a Proinbeni colíder de la Liga en Segunda FEB

Proinbeni ya es, de nuevo, colíder de la Liga en Segunda FEB tras su victoria ante el CEB Llíria por 81-64 en el partido jugado este miércoles en el Pabellón Municipal de Gandia, pero correspondiente a la 11ª jornada del campeonato que fue aplazada el pasado domingo por la alerta roja meteorológica.

Los de la Safor arrollaron a su rival en el derbi valenciano en un tercer cuarto para enmarcar, tanto en defensa como en ataque. El parcial de 34-09 tras un parcial de 16-0 lo dice absolutamente todo. La energía, esta vez, se concentró en diez minutos que resultaron determinantes.

La primera parte ha empezado bien para los gandienses con un 19-12, pero se ha torcido con un 10-17 en el segundo cuarto. La fulgurante salida del equipo de Alejandro Mesa tras el paso por los vestuarios ha sido la clave del choque. En los últimos diez minutos, el Llíria maquilla el resultado. Gran regalo de Proinbeni a su afición, que acudió a la cita en buen número pese a tratarse de un partido entre semana.

Proinbeni empata en lo más alto de la tabla con Amics Castelló, ambos conjuntos con 8 victorias y solo 3 derrotas.

UpB Gandia ya prepara el último partido del año a disputar este sábado, 20 de diciembre, a las 17 horas. Será contra el Molina Basket, pero se juega en el Pabellón Príncipe Felipe de Murcia. Se cambia de escenario, fecha y hora a petición del conjunto de Molina porque se trata del partido de presentación del 70º Aniversario de la Federación Murciana de Baloncesto.

El club gandiense fleta un autobús para la afición que quiera desplazarse. La entrada al partido más el viaje cuestan 20 euros. La salida es las 13 horas desde el Pabellón Municipal de Gandía. Se puede reservar plaza en el 648 86 06 87.