El «regalo» de Prieto, las multas en la Zona Azul y el «kalashnikov» de Soler

Víctor Soler, líder del Partido Popular de Gandia, camina por la ciudad y se planta ante un parquímetro de la Zona Azul. Allí lanza su mensaje: «¿Sabéis qué os trae Prieto por Navidad? Un multazo, porque ha previsto recaudar el doble por multas en la Zona Azul. Así que id con cuidado porque van a por vosotros».

La declaración se difunde ampliamente a través de las redes sociales, así que el Gobierno local se ve obligado a responder mediante una comparecencia ante los medios de comunicación para, en la medida de lo posible, frenar el impacto que un mensaje tan sensible pueda tener en el conjunto de los ciudadanos.

Es otro ejemplo de la «nueva» política de la era digital que se libra entre unas formaciones y otras, donde todos han asumido que el mundo de los videos bien editados y los mensajes cortos, casi siempre sesgados, corren por los móviles como la pólvora. Al final, lo que cuenta es que los receptores «compren» el argumento con una clara intencionalidad política.

En este caso concreto, Víctor Soler no ahorra en argumentos a la hora de valorar que en el presupuesto municipal de Gandia de 2026 figuran 200.000 euros en ingresos por multas en la Zona Azul cuando el año pasado esa cifra era justo la mitad. «El socialismo necesita vuestro dinero para pagar su campaña electoral», añade el líder del PP, quien vuelve a cargar contra el alcalde y lo acusa de destinar mucho dinero a la propaganda y autobombo.

La respuesta ha llegado en boca del concejal de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, quien se dirige a «Víctor ‘kalashnikov’ Soler» acusándolo de fabricar falsedades a conciencia "disparando no balas, sino bolas y bulos". Con ese apelativo del que sigue siendo uno de los fusiles de asalto más famosos del mundo, Gregori aporta los informes de su departamento que aclaran, y en realidad desmienten, los datos que el PP y su portavoz han difundido, tanto en ruedas de prensa como en el citado video.

La explicación para que la recaudación prevista en multas de la Zona Azul pase de 100.000 a 200.000 euros no es otra más que el pasado año se computó solo medio ejercicio, dado que la intención era sacar a licitación un nuevo concesionario de la Zona Azul. Si es medio año, corresponde la mitad de la recaudación, ha venido a señalar el responsable de Hacienda, quien, además, aclara que el dinero de las multas en la Zona Azul ni siquiera se retiene en las arcas municipales ni queda a disposición del Gobierno local, y, por lo tanto, del alcalde, sino que se transfiere directamente a la empresa que tiene adjudicada la gestión del aparcamiento regulado y de pago.

Menos multas cada año

Pero el concejal Gregori no se ha quedado ahí en las explicaciones, sino que ha aportado los datos de multas de la Policía Local en un periodo de más de doce años que revelan una más que considerable reducción de las sanciones. Así, tomando la media del trienio entre 2016 y 2018, los agentes municipales impusieron cerca de 14.000 multas cada año, mientras que el último trienio, el que va de 2023 a 2025, las sanciones rondan las 7.500 en cada uno de esos ejercicios. Es prácticamente la mitad.

Otro dato certificado por la Intervención municipal que ha revelado Salvador Gregori en su respuesta al video de Víctor Soler es que en los años del Gobierno local del PP, entre 2012 y 2015, se presupuestaron unos ingresos por multas tremendamente hinchados. El máximo exponente fue en 2012, cuando el entonces alcalde Arturo Torró previó recaudar 2,6 millones de euros en sanciones de tráfico y, en realidad, ingresó 465.866 euros, cinco veces menos.

De todo este enfrentamiento generado a partir del ya famoso y comentado video de Víctor Soler, que como es sabido se batirá con José Manuel Prieto por la alcaldía de la ciudad en las elecciones de mayo de 2027, se desprende la enseñanza de que habría sido suficiente una explicación para aclarar los conceptos y concluir que, al menos sobre los papeles, no hay ninguna intención de meter un «multazo» a los gandienses en el año que está a la vuelta de la esquina.

Lejos de eso, y tras las explicaciones de Gregori, hubo contrarréplica del PP, esta vez en boca del concejal Guillermo Barber. Sin atender a más razones, ha insistido en la «duplicación de ingresos por multas que saldrá del bolsillo de los gandienses».