Tavernes de la Valldigna refuerza la vigilancia de cara a la Navidad y el Festivern

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna acogió este miércoles una Junta Local de Seguridad con el objetivo de coordinar y reforzar los dispositivos previstos para los próximos eventos de Navidad y, especialmente, por la celebración del Festivern, el festival de fin de año que volverá a atraer a miles de visitantes de fuera de la localidad. Medidas de organización que se han coordinado durante la reunión presidida por el subdelegado de Gobierno en València, José Rodríguez Jurado, con la alcaldesa, Lara Romero.

En la junta también han estado presentes representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional, el intendente jefe de la Policía Local, Israel Triviño, así como otros agentes del cuerpo policial, además de los regidores Emilio Fonseca, José Enrique Cuñat, la jefa de la Unidad de Coordinación Contra la Violencia sobre la Mujer en la Comunidad Valenciana, Carla Mercé, el gerente del Festivern y técnicos municipales.

Durante la reunión, según fuentes municipales, se puso de manifiesto el incremento de recursos y medios policiales, así como un aumento notable de la presencia de la Policía Local y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Emergencias en las calles, especialmente en los actos con mayor afluencia de público.

Por este motivo, se ha previsto un refuerzo especial con presencia policial a pie, unidades caninas, agentes de paisano, y Guardia Civil de Tráfico, todo con una mayor coordinación entre los diferentes cuerpos para garantizar la seguridad y la convivencia.

La Junta Local de Seguridad también acordó intensificar la campaña de prevención y control de consumo de alcohol y drogas al volante, con controles específicos tanto en los accesos a la localidad como en el casco urbano.

En materia de tráfico se ha valorado el buen funcionamiento de las medidas aplicadas en 2024, que permitieron mejorar la fluidez de la circulación y aumentar las zonas de estacionamiento disponible.

Por tanto, se mantendrá para este año el cambio en la circulación en el Camí La Dula que será de sentido único para ganar más de 150 plazas de estacionamiento y se reforzarán los dispositivos de regulación del tráfico en las zonas más próximas a los recintos de la acampada y de conciertos.

Especial atención también en materia de circulación el domingo 28 de diciembre con la celebración del Festivernet por la llegada de familias con menores que vienen de fuera de la localidad para disfrutar de un concierto dirigido a este tipo de público.

Además, siguiendo la línea de los últimos fines de semana, se mantendrá el cierre del centro urbano, en concreto el paseo del País Valencià, desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero por el alta afluencia de peatones y priorizando la seguridad de las personas.

Nochevieja

También se han establecido puntos especiales de vigilancia para la Nochevieja, con presencia reforzada de Policía Local puesto que las fiestas se celebran este año en cuatro espacios diferentes: la playa, la plaza Major, el paseo del País Valencià y el recinto del Festivern. Todo con el objetivo de garantizar una celebración segura y sin incidentes. También como novedad la ampliación de recursos de la Policía Local con dos quads permitirá a los agentes vigilar la zona de acampada del festival.

Se han abordado otras cuestiones, entre ellas, se ha hecho un análisis de la vigilancia de robos en las zonas rurales donde se ha destacado la buena coordinación entre la Policía Local y el equipo Roca de la Guardia Civil. Los dos quads nuevos de la Policía Local han permitido mejorar la capacidad de control del término municipal y gracias a las actuaciones conjuntas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la temporada de cosecha se está desarrollando sin incidentes destacables, hecho que pose de manifiesto la eficacia del dispositivo desplegado.

Por último, en la reunión también se han revisado los últimos datos de casos de violencia de género en el municipio y se ha recordado el protocolo de atención a las víctimas.

En cuanto a la movilidad la alcaldesa remarcó que “las medidas aplicadas el año pasado funcionaron muy bien y este año las consolidaremos y mejoraremos, con más zonas de estacionamiento, regulación del tráfico y de nuevo el cierre del paseo del País Valencià para priorizar la seguridad de los peatones”.