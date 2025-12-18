Xeraco será final de etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026

Xeraco acogerá el final de la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, que se disputará el sábado, 29 de agosto. La jornada arrancará en Puçol y constará de 176 kilómetros. Esta etapa, única en la provincia de Valencia, está subvencionada por la Diputació.

Así se ha desvelado en la presentación oficial de la ronda española, que ha tenido lugar en Mónaco este miércoles en este país, que será el punto de partida de la competición. Este año se corre desde el 22 de agosto al 13 de septiembre.

Hasta el Principado se han desplazado, invitados por la organización, el alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, y el concejal de Deportes, Evarist Salom, acompañados del diputado provincial de Deportes, Pedro Antonio Cuesta.

El propio alcalde ha confesado a este periódico que "hemos mantenido el secreto de ser final de etapa porque así nos lo ha pedido la organización", añadiendo que "nuestra intención es que la etapa finalice en la playa, pero esta posibilidad todavía está por concretar con el director técnico de la Vuelta, Fernabndo Escartín".

La octava etapa será prácticamente llana y se prevé que pueda dilucidarse al esprint, aunque los ciclistas tendrán que superar el escollo del Puerto de Barx, de segunda categoría, antes de afrontar los últimos kilómetros en dirección a Xeraco. La Vuelta llegará a la Safor procedente de la comarca de la Ribera.

Este final inédito de la Vuelta que supone el municipio de Xeraco se une al que ya acogió Oliva en la edición de 2023 o Gandia en 2016, si bien la capital de la Safor también fue inicio de una etapa en 2021.

La Comunitat Valenciana será el escenario de 4 etapas de la Vuelta 2026: la sexta entre Alcossebre y Castellón, la séptima desde Vall d’Alba con meta en la estación de esquí Aramón Valdelinares, la citada octava que es la Puçol-Xeraco y la novena con la Vila Joiosa como protagonista y el Alto de Aitana, con 6 dificultades y gran desnivel.