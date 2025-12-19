Acabar 2025 sin conocer la derrota es el objetivo de la UE Tavernes
El equipo vallero recibe al histórico CD Burriana en el Municipal
Pepe Juan
Vuelve la Lliga Comunitat a Tavernes de la Valldigna, después del paréntesis por la lluvia, con el partido entre el equipo local y el CD Burriana, programado este sábado a las cinco de la tarde . El choque corresponde a la 15ª jornada del campeonato.
Este será el último encuentro de 2025 para los "rogets", que se han marcado el objetivo de seguir invictos y en segunda posición de la tabla, al acecho del líder CD Acero.
El CD Burriana tuvo un buen comienzo, señalado por todos como uno de los favoritos, con una buena plantilla, pero por diversas circunstancias no está al nivel que se esperaba. Ocupa la séptima posición con 18 puntos tras un balance de 5 victorias, 3 empates y 5 derrotas.
El equipo vallero quiere finalizar la primera vuelta, a falta del partido pendiente contra el CD Acero, con el récord de imbatibilidad y dejar buen sabor de boca a su afición ante el parón por las fiestas navideñas.
El técnico vallero "Tomaca" tiene claro que el equipo "va a competir a buen nivel desde el inicio. Estamos en buena dinámica y vamos a hacer lo que sabemos, que es luchar y ir por el partido, sin ninguna confianza".
