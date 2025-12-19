Agenda de Cultura y Ocio: Qué hacer en la Safor este fin de semana

En Gandia, la programación de este viernes, 19 de diciembre, arranca con la presentación del libro de Jesús de la Muela, "Reflexiones desde el abismo". El periodista Sergi Sapena introducirá al autor, que culmina con esta obra su trascendental trilogía, iniciada con "El Cielo está Muy Cerca" y continuada con "Retales del Cielo". Organiza: IMAB/Biblioteques Gandia. Es a las 19 horas en la Biblioteca Central.

También hoy viernes, día 19, el Orfeó Borja de Gandia, dirigido por Jesús Cantos, interpretará su tradicional concierto de Navidad, "El mundo canta ante una cuna". Un concierto que recogelos villancicos más emblemáticos y populares de diversos países del mundo. Colabora: Associació Círculo de Amigos de San Francisco de Borja. Es a las 20 horas en la iglesia de l'Escola Pia de Gandia con entrada gratuita.

El Orfeó Borja de Gandia actúa en la iglesia de l'Escola Pia / Orfeó Borja

Por su parte, la Associació Centre Musical de Beniopa y el alumnado de la Escuela de Música Centre Musical de Beniopa protagonizan este sábado, día 20 de diciembre en Gandia, el tradicional concierto de Navidad con un programa basado en la música de la televisión, acompañados por las voces del coro y el alumnado de iniciación, junto a las notas del Conjunto Instrumental de la Escuela de Música. Será a las 18.30 horas en el Teatre Serrano con entrada gratuita.

En Oliva, la agenda de este viernes, día 19, incluye a las 19.30 h el concierto de Navidad de la Coral Santa Cecilia, en la iglesia de Rebollet. A las 20.00 h: Juego de Escapada ('Escape Room'), en el Casal Jove. Dentro de las actividades del Programa de Ocio Alternativo 'Les Nits Bordes' del @calaixjove de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, con la colaboración del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Oliva. La actividad será gratuita y no requerirá inscripción previa. A las 20.00 h: Monólogo autobiográfico 'De un ciudadano corriente y común', a cargo de Joan Sendra, organizado por los Festers de Sant Francesc, en el Centro Polivalente. Para el domingo, 21 de diciembre, en Oliva reservan el Mercat de Nadal d'ACCO, que se monta en el centro histórico, de 10.00 h a 14.30 h i de 16.00 h a 20.00 horas.

Tavernes de la Valldigna apuesta por la música con un concierto de cámara para este sábado, día 20, en el Auditori de la SIUM con entrada gratuita. "Brisa da Camera" y "Duo Incanto" interpretarán obras de varios compositores como Brahmso o Nino Rota, entre otros. El espectáculo está previsto a las 19 horas.

La música de cámara se puede disfrutar en Tavernes de la Valldigna / Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

El municipio de Ador aprovechará este fin de semana prenavideño para celebrar el concierto solidario contra el cáncer a cargo de la Banda Jove y del alumnado de la Escola de Música de l'Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador. Es a las 18.30 de este sábado, día 20, a las 18.30 horas, en la Casa de la Música.

También de carácter solidario es el mercado que monta Ador este domingo, día 21, en el frontón municipal, organizado por la asociación Pel Teu Somriure. Estará abierto de 10 a 14 horas con venta de productos artesanales y buñuelos. La matinal incluye el espectáculo de circo que ofrecerá la compañia La Troupe Malabó a las 12 horas.

Barx enciende este sábado, día 20, sus luces de Navidad y cantará villancicos a partir de las 19 horas, pero es que este domingo montará un mercado de Navidad, de 10 a 14 horas, en la calle Gandia, delante del parque con protagonismo para la música en directo con el grupo Zyppy Zappers, entre otras muchas cosas.

En Benifairó de la Valldigna ya se celebra la Navidad / Ajuntament de Benifairó de la Valldigna

Benifairó de la Valldigna anuncia para sus vecinos y vecinas de todas las edades un espectáculo de magia con JoseJust. Una tarde para sorpresas en este domingo, 21 de diciembre, a las 18.30 horas, en el Auditori Municipal.

El Ayuntamiento de Beniflà informa que este domingo, 21 de diciembre, a las 12 del mediodía se celebrará el Concierto de Navidad 2025 de la Agrupación Musical Sant Jaume de Beniflà en el local sociomusical. La entrada es libre hasta completar aforo.

En Benirredrà esperan la visita de Parel Noel este sábado 20 de diciembre a partir de las 17 horas, en el ayuntamiento. Vendrá a conversar, recoger sus cartas y, a pasar un rato muy divertido con todas las niñas y niños. Habrá animación y sorpresas en el Aula de Cultura del Ayuntamiento.

En Daimús se juega el Trofeu Nadal de pilota valenciana a raspall. Será este domingo, día 21 , desde las 10 horas en la calle Crist Rei. Participan alumnos y alumnas de la Escola de Pilota y de la Escola de Piltoa Femenina de Daimús.

Jornada de pilota valenciana en la localidad de Daimús / Ajuntament de Daimús

Guardamar de la Safor también recibe este sábado, día 20, la visita del Pare Noel. Es en el salón de actos a las 11:30 horas. Antes, a las 10:30 horas, está previsto un desayuno infantil en la Llar Juvenil. Los más pequeños… y no tan pequeños podrán entregar sus cartas a Papá Noel y disfrutar de una mañana llena de ilusión y magia.

La Font d'en Carròs acoge el Concert de Nadal 2025 de l'Agrupació Artístico Musical Carròs. Está programado este domingo 21, a las 18:30 horas, en la Casa de la Cultura.

El tradicional concierto de las fiestas navideñas, a cargo de la Agrupació Musical de Palmera es lo que se ha preparado en esta localidad para dar la bienvenida a la Navidad. Es este sábado, día 20, a las 18.30 horas, en la Casa de la Música. Este domingo, día 21, llegará Papa Noel a Palmera para cumplir los deseos de los más pequeños. De a 11 a 13 en el salón de plenos del ayuntamiento.

La Associació Artístico Musical Sant Blai Potries actúa este sábado, día 20, a las 12 horas en la Casa de la Cultura. Será para ofrecer el Concert de Nadal. Participarán la Banda Juvenil y la Banda del AAM Sant Blai, así como algunos alumnos de la Escuela de Música. Será una mañana muy especial, llena de música, ilusión y ambiente navideño. El mismo sábado e igualmente en Potries se representa "El Cant de la Sibil·la". Será en la Església dels Sants Joans, a las 21:00 horas. "El Cant de la Sibil·la" es una representación implantada por Jaume I d’Aragó después de la conquista de València. Las "sibil·les" eran mujeres profeta que se creían inspiradas por los dioses.

"EL cant de la Sibil·la" se representa en Potries / Ajuntament de Potries

"Nadales al Carrer" y "Concert de Nadal". Esta es la propuesta de Rafelcofer para el fin de semana. Este sábado, día 20, a las 17 horas se cantarán villancicos por las calles con la amenización musical de la Banda Jove, mientras que el domingo a las 12.30 horas actúa la Unió Musical Santa Cecília de Rafelcofer en el Auditori Municipal. Antes, se recogerá a los nuevos integrantes de la banda: irina Sala (Flauta), Dora Frasquet (saxo alto) y Pep Calafat (tuba).

Simat organiza la tercera edición del Festival Nadalenc con la participación de las agrupaciones locales y la Coral de Santa María de la Valldigna. Será a las 12 horas de este sábado, dçía 20, en la plaza de la Constitució. Este domingo, día 21, llega el Pare Nadal a la población de la Valldigna,, de 17 a 20 horas, con salida desde la escuela hasta la Casa de la Cultura.

Este viernes 19 de diciembre, a las 18:00 h, el Auditori Municipal de Villalonga acogerá la obra "La Fábula del Cascanueces", a cargo de Alteátrum Producciones. Una propuesta perfecta para disfrutar en familia, llena de fantasía, música y emoción, basada en este clásico navideño tan querido.

Un belén viviente, la Fireta de Nadal y una exposición de pintura. Son actividades que integran la agenda de Xeraco para este fin de semana. Este viernes, día 19, se inaugura a las 19 horas en el Espai Jove la muestra de la escuela de pintura. El domingo, día 21, se podrá contemplar el belén viviente en la calle Presbítero Bofí, a partir de las 11 horas, y también el domingo estará abierta la Fireta de Nadal en la misma calle donde se exhibirá el belén viviente.