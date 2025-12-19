Avelino Mascarell: «La Vuelta a España es la mejor promoción del mundo para Xeraco»

Xeraco está de enhorabuena porque acogerá el final de la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, que se disputará el sábado, 29 de agosto. La jornada arrancará en Puçol y constará de 176 kilómetros. Esta etapa, única en la provincia de Valencia, está subvencionada por la Diputació.

Así se ha desvelado en la presentación oficial de la ronda española, que ha tenido lugar en Mónaco este miércoles. Este año,a Vuelta se corre desde el 22 de agosto al 13 de septiembre.

En la presentación del Principado han estado el alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, y el concejal de Deportes, Evarist Salom, con el diputado provincial de Deportes, Pedro Antonio Cuesta.

El alcalde ha confesado a este periódico que «nuestra intención es que la etapa finalice en la playa, pero esta posibilidad aún está por concretar con la dirección técnica de la organización. Vamos a prepararlo para que así sea».

Avelino Mascarell, explica que la intrahistoria de que la Vuelta llegue a Xeraco comenzó «hace dos años cuando la meta fue en Oliva. Aquel día le ofrecí al diputado de Deportes la opción de la localidad que represento y este año es cuando va a ser posible gracias a que el recorrido así lo propicia».

El alcalde destaca que ha recibido «un millón de mensajes» de la enhorabuena por la repercusión que supone acoger un evento internacional de esta magnitud. «La Vuelta a España es la mejor promoción para Xeraco. El mundo entero va a conocer nuestro municipio y nuestra playa».

La octava etapa será prácticamente llana, aunque los ciclistas tendrán que superar el Puerto de Barx antes de afrontar los últimos kilómetros en dirección a Xeraco. Este final inédito se une al que ya acogió Oliva en 2023 o el inicio de etapa en Gandia en 2021 como datos referentes más recientes.