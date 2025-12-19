La campaña 'Espera llegint' llegará a toda la Safor con más de 3.500 libros

La Mancomunitat de Municipis de la Safor y la Fundació Bromera impulsan la tercera edición de la campaña "Espera llegint". Esta iniciativa consiste en repartir 160 expositores con 3.520 libros en comercios y organismos públicos de varios municipios de la Safor a partir del 22 de diciembre.

Al sumarse la Mancomunitat se amplía el alcance territorial y social de una iniciativa que promueve la lectura en valenciano en los espacios cotidianos. La iniciativa está impulsada por la Fundació Bromera con la colaboración de la Mancomunitat, que el pasado 17 de diciembre firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar el compromiso compartido con la cultura y el fomento de la lectura en valenciano.

Los expositores incluyen dos colecciones de la campaña «Llegir en valencià», formadas cada una por 11 libros de autores y autoras valencianos.

Por una parte, la colección «Llegir en valencià, per a estimar-nos» promueve un estilo de vida saludable y reivindica la importancia de la salud y del bienestar emocional a través de relatos que abordan temas como la autoestima, la salud mental, el luto, el amor propio, las enfermedades graves, la vejez, la resiliencia, el deporte y la salud pública.

Por su parte, la colección «Llegir en valencià, la memòria de l’aigua», invita a reconectar con el pasado y a reflexionar sobre el papel esencial del agua en la historia y la identidad del pueblo valenciano, a través de relatos inspirados en objetos etnológicos del fondo de l'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia, que evocan catástrofes naturales, sistemas tradicionales de regadío y episodios de superación colectiva.

Al acto de firma del convenio asistieron la directora de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, Rosa Mengual, el presidente de la Mancomunitat, Jordi Puig, y los vicepresidentes, Salvador Femenía, Borja Gironésy Paula Femenía.

Con esta nueva edición, "Espera llegint" consolida un modelo de fomento lector que apuesta para llevar los libros allí donde transcurre la vida, reforzando el vínculo entre territorio, cultura y lectura en valenciano y aumentando, de nuevo, los índices de lectura en valenciano.