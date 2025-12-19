Otro canon de 3 millones por la Zona Azul pagará una compra estratégica en Gandia

El Ayuntamiento de Gandia ha encontrado en los cánones anticipados que puede solicitar a empresas que se queden con servicios públicos una magnífica fuente de ingresos para poder cuadrar sus números. Y eso resulta especialmente importante cuando se trata de un municipio atado a una deuda de más de 250 millones de euros que tiene la necesidad de impulsar inversiones estratégicas que, de una u otra forma, van dirigidas a mantener el dinamismo económico de la ciudad.

El primer gran canon que ha engrosado los ingresos en el presupuesto municipal de 2026, que se aprobará antes de que acabe este año, se impondrá a la empresa que se quede con la gestión de los dos grandes párkings públicos de la ciudad, el del Prado y el del Riu Serpis-Centre Històric, por un periodo de 20 años. En este caso, la cifra que el consistorio solicitará son 20 millones de euros, de los que, aproximadamente, 12 serán para adquirir el párking de la avenida de la República Argentina, que así pasará a ser plenamente de titularidad municipal. Los otros 8 millones se destinarán a la conclusión de las obras de urbanización del polígono de Sanxo Llop, que están ejecutadas al 50% y que el ayuntamiento quiere terminar en el transcurso del año que viene.

Sanxo Llop, situado entre el centro comercial la Vital y el hospital comarcal, es una inversión estratégica porque hay empresas interesadas en instalarse allí, por lo que es necesario avanzar en los trabajos que convertirán las parcelas en solares aptos para construir.

Una Zona Azul caducada

Ahora se ha sabido, porque así lo ha revelado en Partido Popular, que el presupuesto de 2026 incluye otro canon que no alcanza una cifra tan elevada pero tampoco es menor. El Gobierno local, aprovechando que el servicio concesionario de la Zona Azul para aparcar en la vía pública está caducada desde hace más de un año, solicitará a la nueva empresa que se quede la gestión la nada desdeñable cifra de tres millones de euros. El PP señaló en su momento que el dinero iría para gastos que pueden considerarse superfluos, pero en realidad no va a ser así.

El concejal de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, ha garantizado esta misma semana que, como en el caso del canon de los párkings, el de la Zona Azul también será «finalista» y el dinero se destina íntegramente a inversiones estratégicas.

La campa frente al polideportivo que Gandia adquirirá con el canon de la Zona Azul. / Levante-EMV

Según ha concretado Gregori a este periódico, de los tres millones de canon de la Zona Azul aproximadamente la mitad, un millón y medio, se destinan a la compra del gran solar situado justo en frente del polideportivo municipal, que ahora se usa como aparcamiento gratuito y que tan bien viene a los usuarios de las instalaciones deportivas.

La idea es poder adecuar esa campa para acondicionarla debidamente como párking, como ya se hizo en la situada ante el colegio Gregori Mayans, para que pueda ser aprovechado como lugar donde dejar el coche incluso para usuarios del centro histórico. A muy pocos metros de allí, entre las ruinas de la antigua fábrica de la Masía y el residencial Mirador del Serpis, una empresa privada ha visto negocio y está acondicionando el espacio para abrir un párking de pago.

Ampliar el polideportivo

La campa que el ayuntamiento de Gandia adquirirá tiene un valor doble. Por una parte, el inicial como párking, pero en un futuro se piensa en ampliar instalaciones deportivas en el mismo lugar donde ya están, entre otros, el estadio Guillermo Olagüe, el pabellón, dos piscinas cubiertas, la pista de atletismo Toni Herreros o el gimnasio y pabellón de halterofilia.

En los últimos años el Ayuntamiento de Gandia ha adquirido parcelas estratégicas a precios realmente de ganga. Pasó con la gran campa ante el colegio Gregori Mayans, donde se podría construir un edificio con decenas de viviendas o destinarlo a dotaciones deportivas que complementen el polideportivo municipal. También se adquirió la parcela situada detrás de la antigua guardería Wilson, usada igualmente como párking, y posiblemente afectada por el futuro proyecto del tren o tranvía Gandia-Dénia. Ahora se suma la que enfrenta con el polideportivo, que igualmente tiene muchas posibilidades de aprovechamiento.