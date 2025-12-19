El CF Gandia y el CF Simat juegan de visitantes la última jornada del año en Primera FFCV

El CF Gandia y el CF Simat cierran 2025 fuera de casa. El conjunto blanquiazul visita al CD Enguera a las 16.30 horas de este domingo. Los gandienses quieren dejar atrás su mala dinámica. En quinta posición de la tabla con 20 puntos, a 6 del líder CD Dénia, se miden a un rival que ocupa el tercer puesto con 3 puntos más en su casillero.

El cuadro de la Valldigna, por su parte, figura en décima posición con 15 puntos, mientras que su oponente de este fin de semana, el Algemesí CF, es séptimo con 18 puntos. El partido es a las 17.15 horas de este sábado.

El CE la Font d'en Carròs tenía que jugar este viernes su partido de liga de esta jornada. Estaba previsto en La Plana contra el CDSB Ontinyent.