La diputación otorga la primera ayuda a Gandia tras el rifirrafe entre Enguix y Mascarell

El pasado 11 de noviembre la vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix, de la Vall ens Uneix, anunció que «suspendía» las ayudas de esta institución destinadas al Ayuntamiento de Gandia. El motivo fue un enfrentamiento verbal con Vicent Mascarell, que es diputado socialista, concejal en Gandia y secretario de Organización del PSPV. Enguix consideró que algunas declaraciones de Mascarell en redes sociales suponían «un descrédito de la política», e incluso «un insulto», y en una comisión le espetó tras anunciar que suspendía las ayudas a Gandia: «Ahora si quieres vas y le cuentas a tu alcalde que por tu culpa ha perdido más de un millón de euros».

En el rifirrafe político que aquello generó puso cordura el alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, quien, calmando las aguas en ambos bandos, recordó que el reparto de subvenciones de una institución «no puede ser arbitrario», y concluyó: «Estoy convencido de que la diputación no dejará sin dinero a Gandia».

Desde aquel momento en el Gobierno del ente provincial, y también en el de Gandia, todos sabían que se iba a mirar con lupa si, efectivamente, la capital de la Safor sufriría una discriminación difícilmente justificable. Pero ahora se ha visto que, al menos de momento, la sangre no ha llegado al río.

Este jueves la propia Natàlia Enguix, en calidad de responsable del área de Cooperación Municipal, ha dado el visto bueno a un decreto que concede una subvención directa al Ayuntamiento de Gandia, por valor de 35.122 euros, destinados a la ejecución de obras de mejora en el cuartel de la Guardia Civil de esta ciudad. Esa actuación, previamente autorizada por el Ministerio del Interior, consiste en la renovación de la cubierta y la consolidación estructural del edificio, que tiene muchos años y que es uno de los más grandes del instituto armado en la provincia de València. También destaca por albergar importantes destacamentos operativos de la Guardia Civil, desde Tráfico a Seguridad Ciudadana pasando por Control de Armas, Policía Judicial o el Servicio de Protección de la Naturaleza.

Convenios y posible trinquet

El proyecto de obras permitirá eliminar filtraciones de agua, proteger la estructura de la humedad y garantizar unas condiciones adecuadas de salubridad, eficiencia energética y seguridad.

Más allá de la propia ayuda, lo significativo es que Gandia no haya sido excluida de ese plan de la diputación valenciana para adecuar los cuarteles de la provincia, de manera que, como preveía el alcalde Prieto, no se está produciendo ninguna discriminación hacia la capital de la Safor.

Gandia tampoco ha visto peligrar los convenios en marcha para otras actuaciones, entre ellas la mejora del tramo de la carretera Natzaret-Oliva que discurre junto al Molí de Santa María, y el propio alcalde señala que existe una buena interlocución con el Gobierno de la diputación. Gandia tiene pendiente decidir si solicita una ayuda para poder terminar el trinquet municipal de pilota en el momento en que la justicia levante el veto de paralización de las obras.