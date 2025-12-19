Finalizan en Oliva las obras en el edificio administrativo Antic Hort de Palau

El Gobierno de Oliva informa que han finalizado las obras en el edificio municipal Antic Hort de Palau, a donde se han reubicado los departamentos de ADL, Recursos Humanos, Educación y Contratación.

Las obras, en las plantas baja y segunda, y fachadas y acceso, han tenido un coste de 657.872 euros, y han sido financiadas al 100% con cargo al Plan de Inversiones de la Diputación. Con estas obras se ha conseguido la centralización de los departamentos administrativos en un único edificio y acabar con los alquileres de locales, que suponían un coste de más de 90.000 euros anuales a las arcas municipales.

Los departamentos de Recursos Humanos y ADL, que estaban en la calle Governador, pasan ahora a la planta baja de este edificio.

También están los departamentos de Educación, en planta baja, y el de Contratación Administrativa, en la planta segunda. Antes estaban en unos locales de las calles Constitució y Poeta Querol.

Solo resta el traslado del departamento de Intervención-Tesorería, que se hará a lo largo de 2026, dado que en estos momentos es cierre de ejercicio económico y no es pertinente hacer la mudanza.

La alcaldesa, Yolanda Pastor, señaló que era "un compromiso electoral que teníamos con la ciudadanía, conseguir la centralización de los departamentos y reducir el gasto de alquileres", y agradeció a la Diputación "su implicación en el proyecto y el hecho de que haya financiado al 100% las obras".

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Contratación, Joan Mata, añadió que se ha logrado "dar una segunda vida a lo que fue el colegio Hort de Palau. Mejoraremos mucho la coordinación y comunicación entre los equipos, al estar todos alojados en un único edificio, además de generar un ahorro importante tras acabar con los contratos de alquiler de oficinas. Además, mantenemos los servicios públicos en el casco antiguo, fijando aquí la ciudad administrativa, y dando vida al entorno".