Les universitats públiques valencianes es bolquen amb la candidatura de Potries 2031
La unitat Econcult de la UV serà el “soci científic” de la nominació a Capital Europea de la Cultura, i els rectors de la UV, UJI, UA, UPV i UMH han signat una carta de suport
Josep Camacho
Potries té tots els motors en marxa per a convertir-se en el primer poble valencià reconegut com a Capital Europea de la Cultura. El municipi de tan sols 1.000 habitants aspira a este reconeixement que el Ministeri de Cultura i la Unió Europea han de fer per a l’any 2031, però que s’elegirà en 2026.
Potries és l’única candidatura valenciana que concorrerà a esta convocatòria. Per això, s’ha proposat aglutinar a tota la societat valenciana per a aconseguir, per primera vegada en la història, que un municipi valencià siga Capital Europea de la Cultura.
El món universitari valencià ha comprés l’oportunitat que es genera i també s’ha bolcat. D’una banda, les cinc universitats públiques valencianes han expressat el seu suport institucional incondicional al projecte "Potries 2031", per mitjà de les signatures de les rectores de la Universitat de València (UV), la Universitat Jaume I (UJI) i la Universitat d’Alacant (UA) i els rectors de la Universitat Politècnica de València (UPV) i la Universitat Miguel Hernández (UMH).
Açò ha sigut possible després de diverses reunions entre l’Ajuntament de Potries i cadascuna de les universitats, en què s’han posat les primeres pedres de totes les col·laboracions que pot impulsar la candidatura europea.
D’altra banda, Econcult, la Unitat d'Investigació en Economia de la Cultura i Turisme de la UV, també s’ha posicionat al costat de Potries com a “soci científic” de la candidatura. Econcult serà l’encarregada de coordinar l’avaluació de l’impacte de la Capital Europea de la Cultura en Potries de manera rigorosa.
Esta Unitat compta amb una trajectòria àmpliament reconeguda en l’estudi de l’impacte cultural i l’avaluació de polítiques culturals. De moment, Econcult ja ha elaborat un primer informe analític, signat pel professor Jordi Sanjuán, que calcula que Potries ha destinat entre 2019 i 2023 un 18,7% del seu pressupost a cultura i 299 € a l’any per habitant, quatre vegades més que la mitjana espanyola.
L’alcalde, Sergi Vidal, va mostrar “una gran alegria i molt d’honor per tindre el suport del 100% d’universitats públiques valencianes; cosa que suposa molta responsabilitat, però que alhora demostra que la proposta que està construint Potries és sòlida i té molt de sentit”.
L’alcalde reivindica que “la cultura no és exclusivament urbana i és un dret essencial de totes les persones i comunitats, siga quin siga el seu entorn; els pobles també tenim drets culturals i hem de lluitar per ells”.
Cal recordar que Potries també és l’únic poble menut que es presenta a Capital Europea de la Cultura 2031, i competirà contra grans ciutats com Granada, Toledo, Las Palmas de Gran Canaria, Burgos, Oviedo, Cáceres, Palma (Mallorca) i Jerez de la Frontera.
