Mara Rolli Grau disputa con el FACSA Playas de Castellón el Nacional sub20 de clubes

Ourense es escenario este fin de semana del Campeonato de España Sub20 de Pista Cubierta por Clubes, una competición que reúne a los ocho mejores equipos nacionales en categoría masculina y femenina. En total, 16 clubes y 192 atletas, 96 hombres y 96 mujeres, competirán en las distintas pruebas individuales y de relevos, en una cita que decidirá los campeones nacionales de la categoría.

El FACSA Playas de Castellón ha logrado clasificar a sus dos equipos para esta fase final y llega a la competición con la responsabilidad de defender el doblete logrado en la edición anterior celebrada en Sabadell.

El conjunto castellonense acudirá a Ourense con un bloque competitivo y equilibrado, dispuesto a pelear hasta el último punto por mantener su hegemonía nacional. En la relación de sus atletas destaca la presencia de Mara Rolli Grau, la atleta de Tavernes de la Valldigna. Mara correrá los 1.500 metros lisos con la mejor marca, con mucha diferencia, de entre todas las clasificadas.

La corredora que entrena y dirige el técnico Jose Antonio Redolat es la 6ª de Europa en los 1.500 metros al aire libre y encara esta competición nacional sub20 tras ser subcampeona de Europa de campo a través con la selección española y clasificarse para el Mundial de dicha disciplina.

El FACSA Playas de Castellón se medirá a algunos de los clubes más potentes del panorama nacional, como el FC Barcelona, Trops-Cueva de Nerja, A.D. Marathon, Super Amara BAT o Diputación Valencia C.A., en una competición que se prevé muy igualada y exigente.