Nou pilotaris de la Safor, en la Liga CaixaBank 2026 de raspall Pro1 i Pro2

La competició més important per equips començarà després de les festes de Nadal i Reis

Montaner, finalista de la Lliga i campió de la Copa en 2025

Montaner, finalista de la Lliga i campió de la Copa en 2025 / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

La Federació de Pilota Valenciana ha confirmat la composició dels equips que disputaran la Liga CaixaBank 2026 de Raspall Pro1 i Pro2 masculins. En la Pro 1 destaquen els noms de Montaner d'Almiserà, Vicent de Xeraco, Vercher de Piles y Brisca d'Oliva, a més dels reserves Salelles II d'Oliva i el xeraquer Canari.

En la Pro 2 figuren Ibiza i Jose de Xeraco i Miquel d'Oliva.

Els equips complets en Lliga CaixaBank Pro 1 els formen Iván, Momparler i Alejandro; Vicent i Murcianet; Marrahí, Raúl i Marc O.; Montaner, Lorja i Bossio; Vercher, Brisca i Ricardet; Diari i Seve i Ian i Tonet IV.

En la Lliga CaixaBank Pro2 juguen Ximo i Ferrando; Bonillo i Ibiza; Boronat i Javier; Ramón i Jose Planta; Terrades II i Terrades i Miquel i Néstor.

La competició començarà després de les festes de Nadal i Reis a falta de confirmar les dates, els trinquets i els horaris.

