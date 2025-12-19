Nou pilotaris de la Safor, en la Liga CaixaBank 2026 de raspall Pro1 i Pro2
La competició més important per equips començarà després de les festes de Nadal i Reis
La Federació de Pilota Valenciana ha confirmat la composició dels equips que disputaran la Liga CaixaBank 2026 de Raspall Pro1 i Pro2 masculins. En la Pro 1 destaquen els noms de Montaner d'Almiserà, Vicent de Xeraco, Vercher de Piles y Brisca d'Oliva, a més dels reserves Salelles II d'Oliva i el xeraquer Canari.
En la Pro 2 figuren Ibiza i Jose de Xeraco i Miquel d'Oliva.
Els equips complets en Lliga CaixaBank Pro 1 els formen Iván, Momparler i Alejandro; Vicent i Murcianet; Marrahí, Raúl i Marc O.; Montaner, Lorja i Bossio; Vercher, Brisca i Ricardet; Diari i Seve i Ian i Tonet IV.
En la Lliga CaixaBank Pro2 juguen Ximo i Ferrando; Bonillo i Ibiza; Boronat i Javier; Ramón i Jose Planta; Terrades II i Terrades i Miquel i Néstor.
La competició començarà després de les festes de Nadal i Reis a falta de confirmar les dates, els trinquets i els horaris.
