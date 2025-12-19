Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia busca en Murcia un final de año satisfactorio

Proinbeni despide el año en Murcia contra Ciudad Molina Basket en partido de la 12ª jornada de la Liga en Segunda FEB. El choque se juega este sábado a las 17 horas.

El primer equipo de Units pel Bàsquet Gandia afronta este encuentro con el único y claro objetivo de sumar una nueva victoria, que sería la novena, para acabar 2025 de la mejor manera posible, que es en lo más alto de la tabla. Los de la Safor comparten el liderazgo con Amics Castelló. El cuadro de Alejandro Mesa juega en Murcia tras su victoria del pasado miércoles ante el Llíria, que aumenta la moral de jugadores y técnicos.

Por suerte y salvo sobresaltos de última hora, el técnico puede contar con todos sus efectivos gracias a que en el partido ante el Llíria pudo reservar a los "tocados" Soler y Ferrando, pero también a Kodi y a Kyle. El entrenador repartió minutos.

Sobre el pívot Santana, que reapareció el miércoles tras seis partidos de baja por lesión, Mesa comenta que se le notó con falta de competición, pero lo que nos da "es increíble, sobre todo en defensa. Teníamos ganas de volver a contar con él porque es un jugador que se sacrifica por el grupo".

En torno a Ciudad Molina Basket, el referente más reciente es el enfrentamiento de la Copa de España que ganó Proinbeni UpB en Gandia el pasado mes de septiembre (82-69). Pese a todo, Mesa recela porque "Molina ahora mismo ha despertado. Al principio de temporada acusaba que era un recién ascendido, novato, pero ahora compite bien, ha ganado a Sant Antoni y Huesca y ha peleado los últimos choques, perdiendo el del pasado fin de semana tras dos prórrogas".

El técnico destaca que "ya no cometen tantos errores y su punto fuerte son los tiros de tres. Si están acertados, te pueden sacar del partido. Nosotros intentaremos minimizar sus virtudes y dominar el juego como hicimos en el tercer cuarto ante el Llíria".