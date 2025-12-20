Ador se prepara para estas fechas tan especiales

Después de haber inaugurado la Navidad, Ador sigue ofreciendo actividades únicas para todos sus habitates y visitantes. Esta tarde, a las 18:30, se llevará a cabo el Concierto Solidario de Navidad, a cargo de la Banda Jove y del alumnado de la Escuela de Música de la Agrupación Musical Santa Cecília de Ador. La Casa de la Música se convertirá en un punto de lucha contra el cáncer.

El domingo 21 de diciembre se celebrará el sexto Mercado solidario, donde se venderán productos artesanales, buñuelos y libros de segunda mano. Organizado por "Pel teu somriure", se situará en el Frontón Municipal de 10:00 a 14:00. Ese mismo día, a las 12:00, en el mismo espacio, la compañía de teatro La Troupe Malabó presentará su espectáculo "Circ Eirenê".

El 24 de diciembre, con motivo de la Nochebuena, Papá Noel desfilará a las 18:30, saliendo de la Avenida de la Constitución. Además, se celebrará la Solemne Misa de Nochebuena en la Iglesia Parroquial a las 19:00.

El vienes 26 de diciembre, desde CEM Ador, Guillem y Víctor, vecinos del pueblo, realizarán la charla "0 km de Bikepacking por Europa" en la biblioteca a las 19:00.

Cartas para los Reyes Magos

El 29 de diciembre, el paje real recogerá a las 17:00 en la biblioteca las cartas de todos los niños y niñas de Ador para hacérselas llegar a los Reyes Magos de Oriente y, después, a las 18:00, Aprenem Acadèmia hará un cuentacuentos del libro "Com amagar un lleó per Nadal".

El año empezará con una sesión de cine en la biblioteca viendo la cinta "Into de (un)known - Redescobrint el Pirineu" a las 19:00. Por último, el 5 de enero, los Reyes Magos realizarán su tradicional desfile a las 18:45, saliendo de la Iglesia, para cerrar unas fiestas que el ayuntamiento plantea con ilusión para todos y todas.