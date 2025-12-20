Bellreguard cierra el relevo de las Alcaldías en la Safor en esta legislatura

El nacionalista Àlex Ruiz Gadea, de Compromís, asumió este sábado la Alcaldía de Bellreguard para el año y medio que queda de legislatura, tras la renuncia el miércoles de su antecesora en el cargo, la socialista Cristina Mateu. Se trata de un relevo pactado al inicio del mandato entre PSPV-PSOE y Compromís, en virtud del acuerdo de gobierno, y que por otra parte cierra el ciclo de los cambios de alcaldes en la comarca de la Safor.

Ruiz, que lleva una década como concejal, será alcalde por segunda vez, puesto que ya estuvo al frente de la Alcaldía en otro periodo entre 2017 y 2019, también por acuerdo entre los partidos de izquierdas.

El pleno de investidura discurrió con total normalidad democrática y según lo previsto. Ruiz obtuvo el apoyo de los 7 concejales de PSPV-PSOE y Compromís, y en contra de los 4 del PP. Antes de la votación renunció el socialista Marcos Haro como candidato, y a continuación se votó en urna mediante nombramiento, para dirimir entre la candidata popular, Marola Marco, y el propio Ruiz.

Promesa del cargo. / Josep Camacho

Tras resultar electo, el nuevo alcalde prometió el cargo por imperativo legal, «conforme mana la llei», según sus palabras textuales. No hubo exhibición de la vara de alcalde. Àlex Ruiz estuvo arropado por cargos públicos y orgánicos de la coalición Compromís, entre ellos el síndic en Les Corts, Joan Baldoví, el diputado provincial Pau Andrés, y alcaldes y ediles de localidades vecinas como Ròtova, Rafelcofer, Piles o Palmera, así como exacaldes de Bellregurad de diferentes colores políticos.

En su discurso Ruiz, quien confesó estar «más nervioso que la primera vez», destacó que trabajará «para que Bellreguard avance sin que pierda nunca su identidad». Asegura que afronta este corto periodo «con la misma voluntad de consenso que en 2017». Entre sus propósitos, «reforzar la estructura económica funcionarial y laboral del ayuntamiento», mejorar el mantenimiento urbano y lograr un pacto local en impuestos y tasas «sin demagogia» para que las arcas municipales tengan los ingresos suficientes que permitan ofrecer «unos servicios públicos de calidad».

Público asistente, con cargos de Compromís en primera fila. / Josep Camacho

La portavoz del PP, Marola Marco, invirtió apenas treinta segundos para felicitar en un tono cordial al nuevo alcalde y desearle suerte «porque si a ti te va bien, también le irá bien al pueblo».

La portavoz socialista, Natividad Rocher, considera que este nombramiento es «una demostración de la capacidad de acuerdo entre ambos partidos para dar estabilidad» y ofreció «la colaboración leal» de su grupo municipal.

El portavoz de Compromís, David Torres, señaló que Ruiz «ya fue un alcalde y un vicealcalde ejemplar», y aprovechó para denunciar «los lamentables discursos de odio, especialmente contra los migrantes». En principio, en Bellreguard no se prevé ningún cambio dentro del Gobierno local más allá del nombramiento del alcalde.

Culminan así los relevos de Alcaldías en la comarca, aunque tampoco han sido muchos. Especialmente polémico ha sido el caso de Benifairó de la Valldigna, donde hubo un pacto entre PSPV-PSOE y PP para que no gobernara Compromís. El candidato socialista, Marc Vercher, tuvo que dejar la militancia en el partido, y volvió a tomar la vara de mando a mediados de octubre en sustitución de José Luis Ferrando, del PP.

También en octubre hubo un cambio al frente de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, donde el alcalde de Ròtova, Jordi Puig, de Compromís, asumió la presidencia, que dejó el socialista Voro Femenía, aunque se mantiene el consenso entre PP, PSPV-PSOE y Compromís que ha caracterizado siempre al ente comarcal.

Y en Benirredrà su alcaldesa, la socialista Elena Blanco, anunció en noviembre de 2024 que «se jubilaba de todo», y le sustituyó Vicky Bordes, del mismo partido.