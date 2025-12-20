Los deseos de la Fundación Francisco Brines para 2026

La reina Letizia y Brines conversan en la entrega del Premio Cervantes en 2021. / Casa Real / Francisco Gómez

La Fundación Francisco Brines prepara para 2026 la conmemoración del quinto aniversario de la muerte del poeta olivense, que aconteció el 20 mayo de 2021, a sus 89 años, pocos días después de que los Reyes, Felipe y Letizia, se desplazaran a su residencia de l'Elca, en Oliva, para entregarle el Premio Cervantes 2020 en persona, debido precisamente a su delicado estado de salud.

Brines tuvo sendos funerales muy dignos, uno en Oliva, en el salón de plenos, donde se habilitó la capilla ardiente, y otro en el Palau de la Generalitat. En diciembre de 2021 el entonces presidente de la Generalitat Ximo Puig grabó su mensaje de fin de año en Oliva desde l'Elca, como homenaje a Brines.

En mayo de 2021, en el primer aniversario de su muerte, se estrenó el documental “Los signos desvelados”, dirigido por Rosanna Pastor, producido por Antonio Mansilla, y participado por À Punt Mèdia, una pieza que también se incluyó en el programa sobre personajes ilustres "Imprescindibles" que le dedicó La 2 de TVE. En julio de 2022 la Diputación presentó un documental y un libro sobre su obra, titulados "Elca. Feliz vida".

Funeral de Brines en el Palau de la Generalitat en 2021. / Levante-EMV

Ahora, de cara una fecha tan significativa, la fundación quiere honrar su memoria, "y nada mejor para hacerlo que poner en marcha todas las acciones en nuestras manos para consolidar como referentes tanto su legado material, l'Elca y su contenido, e inmaterial, su obra literaria", según apuntaron fuentes del organismo a través de un comunicado.

"El recuerdo de Francisco Brines va más allá de organizar actividades poéticas, que también se irán programando a lo largo del año, sino sobre todo de valorar y cuidar un recurso cultural y medioambiental que une paisaje y literatura, l'Elca y el legado de Brines que contiene", comentan desde la fundación.

"Todo el patronato, tanto institucional como nato, asume el reto de trabajar a través de proyectos concretos que se irán anunciando a lo largo del año", avanzaron las mismas fuentes. La presidenta de la fundación es Mariona Brines, sobrina del poeta, y la secretaria, Rosa Mascarell.

En el patronato también están implicadas instituciones como el Ayuntamiento de Oliva (la alcaldesa, Yolanda Pastor, tiene la vicepresidencia), la Generalitat, la Diputación de València y el Ministerio de Cultura. El propósito de la alcaldesa es implicar a todas las fuerzas políticas de la Corporación municipal. Pero aún queda mucho por hacer.

Un gran problema para l'Elca es que el suministro eléctrico funciona a base de grupos electrógenos. Esto, según aseguran desde la fundación, será revisado por parte de la Generalitat y la Fundación Iberdrola, estudiando la forma en pueda llegar la luz eléctrica prescindiendo del gasóleo, "que además del peligro de incendios que implica está siendo también muy gravoso económicamente para la fundación".

Otro reto es el desbloqueo del Plan Director, que exige la Generalitat a todos los Bienes de Interés Cultural. Pronto empezarán los trabajos técnicos de redacción por parte de arquitectos e ingenieros agrónomos que se exige por ser Bien de Interés Cultural, casa y entorno.

Componentes del patronato de la fundación. / Levante-EMV

Por otra parte, como ya informó este periódico, está el objetivo de adecentar los jardines y el entorno de l'Elca, un espacio de siete hectáreas donde también hay campos de cultivo. Para ello se pretende integrar la finca dentro del plan de trabajos del SEPE, y que elayuntamiento los vaya dirigiendo. En la iniciativa asesorarán expertos del Real Jardín Botánico-CSIC.

Otro asunto que se debe abordar es cómo y cuándo abrir l'Elca a las visitas guiadas e incluso a eventos sociales y culturales, ya que podría ser muy beneficioso para el turismo y para aumentar los ingresos de la propia entidad.

Y existe un compromiso de que el acto de entrega del Premio Internacional de Poesía que convoca la fundación, en castellano y en valenciano, vuelva a Oliva, y no se celebre en València, algo que fue polémico en la última edición, si bien hay que reconocer que la ciudad, con el Teatre Olímpia clausurado, no tiene todavía un espacio noble para estos eventos, y los actos se hacen en el Centre Polivalent, una nave con sillas de plástico.

Por último, se sigue catalogando el fondo bibliográfico, archivístico y pictórico, especialmente de la enorme biblioteca. En febrero la fundación estrenó una página "web". Además, la bibliotecaria Gloria Vallet ha presentado un proyecto expositivo para el MUVIM que recorra la vida y obra de Francisco Brines, un trabajo que sigue adelante con el beneplácito e implicación del diputado provincial de Cultura, Francisco Teruel.

"A parte de esta exposición se están estudiando diversos convenios para realizar los actos que merece el primer y único Premio Cervantes valenciano hasta el momento", adelantaron en la fundación.