Gandia, cada vez más comprometida por una decoración inolvidable

"Gandia no es Vigo". El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, no dudó en recalcar esta información en el iluminado de la ciudad, aunque tampoco negó que poco a poco la localidad valenciana podría asemejarse a la gallega, de la que su alcalde, Abel Caballero, presume haber hecho el centro de Navidad de todo el mundo.

Cientos de personas se encontraron en el ya remodelado Mercat del Prado de Gandia para celebrar el encendido de Navidad. Las luces de la ciudad se encendieron un a hora antes pero el ayuntamiento quiso darle especial importancia al mercado por su nueva cara brindando una fiesta con teatro y música sobre el escenario.

Para el encendido del árbol, dos humoristas hicieron un espectáculo haciendo ver que no encontraban los cables para el encendido, convirtiendo el evento en un momento agradable y cómico para todos y todas. Tras encontrarlo, el alcalde de Gandia, junto con las falleras mayores, Manuela Borrull y Triana Benavent y la madrina de la Semana Santa, Paula Cabanilles, pidieron a todos los asistentes una cuenta atrás, hasta que el árbol se encendió y, con él, un castillo de papeles que inundaron el escenario.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, junto a las falleras mayores, la madrina de la Semana Santa y a concejala delegada de Comercio, Elena Moncho / Àlex Oltra

El nuevo Mercat del Prado

La instalación, que cuenta con 12 años de antigüedad, se ha convertido con esta nueva remodelación en un punto imprescindible de la ciudad que dedicará su actividad al ocio más que a la venta de bienes, reforzando el ya indudable atractivo que presentan los muchos establecimientos gastronómicos y de hostelería situados en ese lugar y las calles adyacentes. En el encendido se convirtió sin ninguna duda en un éxito, llenándose sin parar.

Centro histórico navideño

El ayuntamiento de la capital de la Safor, a través de la concejalía de Economía, Empresa e Innovación, Comercio, Mercados y Consumo, puso en marcha una campaña de decoración navideña para reforzar la actividad comercial en el Centre Històric durante las fiestas.

Esta campaña, "Gandia, el teu Nadal", incluye la instalación de 450 árboles de Navidad hechos con material reciclado y la colocación de maquetas rojas en las entradas de los establecimientos situados en las calles con mayor densidad comercial. Todo ha sido posible por la colaboración de las asociaciones Auna Inclusión, Fundación Espurna y Cáritas, además de la participación de la comunidad educativa y social.

Decoración luminosa de las calles de Gandia / Àlex Oltra

El alumnado de los centros educativos Joan XXIII, Les Foies, Montdúver, CEE Enric Valor, Borja Jesuitas, Carmelitas y Joan Martorell elaboraron los adornos navideños que se colocaron los días 4 y 5 de diciembre en los árboles distribuidos entre los comercios participantes. El alcalde, acompañado por la concejala delegada de Comercio, Elena Moncho, acompañaron a los escolares en su visita a los establecimientos.

Con esta campaña, el ayuntamiento busca crear un entorno más atractivo, cálido y acogedor para vecinos, vecinas y visitantes, y contribuir a la dinamización del comercio local en unas fechas clave.

Tanto el alcalde como la regidora han agradecido "la implicación y el entusiasmo" de todas las personas y entidades participantes, destacando que "la colaboración entre la comunidad educativa, las asociaciones y el sector comercial hace posible que el Centro Histórico de Gandia luzca un ambiente navideño especial y compartido".