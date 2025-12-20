El IES Jaume II de Tavernes repara gratis ordenadores de la zona dana

Empezaron hace un año como una labor altruista, de voluntariado, y han continuado al ver que realmente están haciendo algo más que un favor. Un grupo de alumnos del IES Jaume II de Tavernes de la Valldigna, dirigidos por el profesor David Vidal, sigue reparando gratis ordenadores personales, discos duros u otros equipos informáticos que resultaron dañados en los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

Más de un centenar de equipos informáticos de la zona cero ya ha pasado por sus manos, y cuentan con una tasa recuperación elevada, «del 95%», según explica Vidal. Son una decena de alumnos de Formación Profesional, en concreto del curso de especialización en ciberseguridad, que realizan esta labor en horario lectivo, y de paso les sirve de aprendizaje. «Están muy motivados», apunta el profesor.

Entre el material recuperado hay mucha información personal y proyectos profesionales o trabajos de estudiantes. También se han podido salvar piezas audiovisuales que implicaba entrevistar a mucha gente. Pero quizá lo más valioso de todo sean las fotografías y vídeos familiares.

Hoy en día la inmensa mayoría de estos recuerdos familiares están en formato digital. Por ello, la gratitud de los usuarios afectados que han tenido éxito ha sido inmensa. «Muchos ya daban todo el material por perdido, por eso, algunos incluso nos grabaron vídeos muy emocionados dándonos las gracias», detalla el profesor.

Varios ordenadores que llegaron al instituto dañados por el barro . / Levante-EMV

Los alumnos han firmado un documento en el que se comprometen a proteger los datos personales y a guardar la confidencialidad sobre el material que encuentren dentro de los ordenadores.

El proceso que se sigue es algo complejo. «Lo primero que hacemos es retirar el barro con una máquina limpiadora de ultrasonidos, desmontamos las partes, los circuitos los limpiamos con un cepillo de fibra de vidrio, y después clonamos el disco duro», cuenta David Vidal. Por ahora, el disco clonado tampoco lo están cobrando, al igual que el transporte, gracias a la generosidad de algunas empresas, pero esto en el futuro dependerá de si continúa o no esa solidaridad. Por otra parte, la empresa Onretrieval, especialista en recuperación de datos, se ha ofrecido a ampliar la formación para estos alumnos.

Algunos de los alumnos con el profesor del curso, David Vidal. / Levante-EMV

Como cualquier otro voluntariado, este también necesita su organización. Los ordenadores solamente se recogen en las localidades de la dana que participan en el proyecto, en dependencias municipales. Estos son, por ahora, Alfafar y Catarroja, pero desde el instituto animan al resto de consistorios a sumarse.

La iniciativa está abierta a los ayuntamientos de la dana que se quieran sumar. / Levante-EMV

A su vez, esta iniciativa forma parte del programa «Aprenem de la pluja», que impulsa la Fundación Cotec. Son proyectos de aprendizaje-servicio, ideados en centros de FP de la provincia de València, que prestan apoyo durante el año escolar a las poblaciones afectadas por la dana.

Cabe recordar que para las fotografías de papel la Universitat de València desarrolla el proyecto «Salvem les fotos», centrado en la restauración de fotografías y álbumes familiares de los afectados.