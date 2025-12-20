PP y PSPV-PSOE de Oliva denuncian la "incompetencia" del Gobierno local por perder tres subvenciones

Los grupos municipales de PP y PSPV-PSOE de Oliva, ambos en la oposición, denunciaron la pérdida por parte del Gobierno local de tres subvenciones de administraciones superiores que podrían haber beneficiado a la ciudad.

Por una parte, el portavoz popular, Germán Salazar, transmitió su malestar a raíz de que el ayuntamiento "haya perdido una ayuda de la Generalitat para financiar hasta el 70% del coste de chalecos antibalas para la Policía Local, teniendo a la alcaldesa, Yolanda Pastor, como responsable del área de Policía". Se trata de una ayuda que podría haber alcanzado los 30.280 euros, según Salazar.

La ayuda formaba parte de la convocatoria de la Conselleria de Emergencias e Interior, que este año ha distribuido más de 700.000 euros entre 129 municipios de la Comunitat Valenciana para dotar de medios materiales a sus policías locales, duplicando el presupuesto de la convocatoria de 2024. En la provincia de València se concedieron a 74 municipios "mientras que Oliva quedó fuera por un error exclusivamente atribuible a su Gobierno local, no aportar en plazo el justificante de pago del material", añadió el edil.

El contrato para la adquisición de los chalecos fue adjudicado y formalizado por el propio Ayuntamiento de Oliva con fecha 21 de julio de 2025. Es decir, la subvención era perfectamente viable, el material se compró, el contrato se firmó, pero la subvención se perdió por una incompetencia manifiesta del gobierno de Projecte Oliva y UCIN», subrayó Salazar.

Por otra parte, también se ha denegado una ayuda para el Mediaprop, un servicio de mediación para la ciudadanía que permite resolver conflictos sin tener que acudir a la vía judicial. El Gobierno de Oliva solicitó la subvención pero, al no presentar el certificado de estar al corriente de pagos de la Seguridad Social, esta se desestimó.

A estas dos subvenciones desde el PSPV-PSOE su portavoz, Ana Morell, apunta una tercera; para obras y equipamientos en edificios de Servicios Sociales. Se trata de una ayuda para los años 2025 y 2026 "que podría haber financiado el 100% de las obras del Centre Social de Sant Francesc, entre otros, pero el Gobierno local no atendió el requerimiento", según Morell.

La oposición atribuye estos fallos a la "falta de gestión y supervisión" de los concejales en el Gobierno. Recientemente también denunció que Oliva perdió una subvención de la Generalitat para evitar la sobrepoblación de jabalíes.

Este periódico intentó ponerse en contacto con responsables del Gobierno olivense para explicar su versión de los hechos, pero por ahora no ha habido respuesta.