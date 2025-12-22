El Athletic la Vall CF suma su quinto triunfo en las seis últimas jornadas

El Athletic la Vall CF va viento en popa y ya comienza a causar respeto en su primer año de competición federada en Segunda Regional Futsal. Y es que el equipo de Tavernes de la Valldigna está demostrando que no ha llegado para ser comparsa, si no para consolidarse en un proyecto ambicioso de futuro. En las últimas seis jornadas ha ganado cinco partidos y solo ha perdido uno, lo que dice de su progreso, competitividad y adaptación a la categoría.

Su último éxito ha sido este fin de semana con su triunfo por 4-3 al CF Llutxent. Ahora mismo, es séptimo en la tabla con 21 puntos, eso sí, muy lejos del líder U.D. Castellonense, con 37. El balance de los valleros es de siete triunfos y cinco derrotas.

El equipo está demostrando madurez en una liga exigente. Los técnicos insisten en que las victorias son importantes, pero el objetivo del At. la Vall es consolidarse con una plantilla joven y con jugadores expertos. La afición también crece en cada partido porque cree en un equipo que no baja nunca los brazos.