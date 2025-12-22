El CF Gandia alcanza la mitad de la tabla tras su tercer triunfo consecutivo en la 1ª Regional Valenta
El equipo blanquiazul suma su cuarta victoria en el campeonato
El CF Gandia femenino de la 1ª Regional Valenta suma su cuarta victoria, tercera consecutiva, y se sitúa en sexta posición de la tabla con 12 puntos. El cuadro blanquiazul gana por 0-2 al Atlético Sant Joan CD, dos tantos obra de Amira en la segunda parte en un partido en el que las de la Safor fueron de menos a más.
Satisfacción en el seno del club, en especial dentro de la sección femenina, que ve cómo este joven grupo de futbolistas va cogiéndole el aire a la categoría.
El CF Gandia cuenta con cuatro victorias y cinco derrotas en lo que va de temporada. Ahora toca descansar por Navidad y Reyes con el objetivo de consolidarse en la categoría de cara al año nuevo.
La competición se reanudará el fin de semana del 10 y 11 de enero, ya de 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- La conocida tienda que cierra en Gandia y el rifirrafe político que ha generado
- El proyecto del Gobierno dejará playas de al menos 50 metros en todo el sur de la Safor
- Bellreguard cierra el relevo de las Alcaldías en la Safor en esta legislatura
- La diputación otorga la primera ayuda a Gandia tras el rifirrafe entre Enguix y Mascarell
- Xeraco será final de etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026
- Gandia finaliza la reurbanización del último tramo de la calle Joan de Joanes
- Alquilan un coche en Málaga para asaltar locales de hostelería en la Safor y la Ribera
- El Festival Mediterránea de Gandia confirma nuevas actuaciones para su edición de 2026