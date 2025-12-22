El CF Gandia alcanza la mitad de la tabla tras su tercer triunfo consecutivo en la 1ª Regional Valenta

El CF Gandia femenino de la 1ª Regional Valenta suma su cuarta victoria, tercera consecutiva, y se sitúa en sexta posición de la tabla con 12 puntos. El cuadro blanquiazul gana por 0-2 al Atlético Sant Joan CD, dos tantos obra de Amira en la segunda parte en un partido en el que las de la Safor fueron de menos a más.

Satisfacción en el seno del club, en especial dentro de la sección femenina, que ve cómo este joven grupo de futbolistas va cogiéndole el aire a la categoría.

El CF Gandia cuenta con cuatro victorias y cinco derrotas en lo que va de temporada. Ahora toca descansar por Navidad y Reyes con el objetivo de consolidarse en la categoría de cara al año nuevo.

La competición se reanudará el fin de semana del 10 y 11 de enero, ya de 2026.