El CF Miramar puntúa contra el Alqueries CF con el propósito de mejorar en el año nuevo

Con empate sin goles finalizó el partido entre el Alqueries CF y el CF Miramar jugado en tierras castelloneses, correspondiente a la 13ª jornada y última del año de la Lliga Autonòmica Valenta. Las de la Safor querían cerrar el año con un triunfo para poder irse al parón navideño con cierta tranquilidad, pero no fue posible.

El inicio del encuentro fue bueno, pero con el paso de los minutos el equipo local se hizo con el control del balón. A pesar de ello, la ocasión más clara de la primera parte fue del CF Miramar que no pudo aprovechar un error defensivo y después se producía una acción polémica con un posible penalti que la colegiada no concedió.

En la segunda parte, el partido cambió totalmente y el conjunto miramarino salió con otra energía, un mayor ritmo y juego más fluido, que propició que se jugara en campo contrario siempre cerca del área rival y la generación de ocasiones de gol, llegando incluso a conseguirlo, pero que anulado por un fuera de juego que, en caso de existir, fue por milímetros.

Al final del partido no se movió el marcador y se obtiene un punto que deja un sabor agridulce, ya que la intención y los méritos en el campo, sobre todo en la segunda parte, era para haber sumado la victoria. Una vez más, el equipo compite y está preparado para los próximos encuentros, pero, lógicamente, tendrá que mejorar.

El próximo encuentro corresponde a la competición de La Nostra Copa Valenta contra el CF AT Jonense en horario impuesto por la FFCV para el 5 de enero de 2026 a las 19:30 horas.El CF Miramar expresa su protesta por el día y el horario, ya que coincide con la cabalgata de Reyes, pero se debe acatar por imposición de Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana.

El campeonato liguero se reanudará el fin de semana del 10 y 11 de enero del próximo año.