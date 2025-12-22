El Chef Amadeo Gandia Billar Club participa en los Campeonatos de España de base

El Chef Amadeo Gandia Billar Club ha competido en los Campeonatos de España sub17 y sub21, que se han disputado en el CAR Infanta Cristina (Los Alcázares-Murcia). Aunque no se alcanzaron los principales objetivos deportivos, la expedición regresa a Gandia con una experiencia muy valiosa y con la convicción de que el trabajo realizado va en la dirección correcta.

En categoría sub17, los representantes del club fueron Sergio Guaman (6º), Sebastián Moreno (8º), Alex Pastor (7º), Gerardo Mejía (5º) y Axel Rosell (10º). Por pequeños detalles, ninguno de los jugadores logró acceder a la siguiente ronda, en un campeonato de gran nivel y máxima igualdad.

En categoría sub21, repitieron participación los jugadores ya citados, a los que se sumaron Lucas Molpeceres (9º) y Eduardo Borja (14º). Resultados que confirman la competitividad del grupo y el margen de crecimiento que todavía tienen estos jóvenes jugadores.

En la Liga Autonómica de División de Honor, el Chef Amadeo Gandia vence al Torrent (8-0) en una jornada disputada en casa. El conjunto gandiense llevó la iniciativa desde el inicio del encuentro, mostrando un juego sólido, ordenado y muy concentrado en todas las mesas.

El cuarteto gandiense de la Liga Autonómica de División de Honor / Gandia Billar Club

El partido fue gestionado con inteligencia y madurez competitiva, con cada integrante del equipo plenamente enfocado en su cometido. La intensidad, el control de los tiempos y la claridad en los momentos clave permitieron cerrar el enfrentamiento con autoridad, reflejando el excelente estado de forma del grupo y su ambición dentro de la competición.

El balance global del fin de semana es muy positivo. El Chef Amadeo Gandia Billar Club demuestra que cuenta con equipos competitivos en la élite autonómica y, al mismo tiempo, con una escuela sólida, comprometida y en constante evolución, llamada a ser protagonista en los próximos años. El trabajo, la formación y la ilusión siguen marcando el camino. Siguiente parada: Triple jornada de sedes de Liga Nacional en Madrid.