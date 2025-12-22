El Club Taekwondo Gandia La Safor se corona en el Campeonato de la Comunitat Valenciana

Nuevo éxito para el Club Taekwondo Gandia La Safor, en esta ocasión en el Autonómico de Poomsae de la categoría absoluta en técnica y el senior de combate. El club consiguió situarse en lo mas alto y quedar como el mejor club de la Comunitat Valenciana 2025.

Los competidores y las competidoras que suben al podio son, en calidad de campeones con medalla de oro, Gustavo Díaz en Trio; Xavi Medel en y en pareja; Miguel de Lamo en individual; Patri Iniesta en individual y en pareja; Salva Lorca en pareja, Gustavo Collares en free; Yaiza Márquez en trío; Cristian Solves en trío y Javier Moreno en trío.

El director técnico y competidor, Gustavo Díaz Arenas, en lo más alto del podio / Club Taekwondo La Safor Gandia

Se cuelgan la medalla de plata Salva Lorca en individual y Javier Moreno en individual y se clasifican terceros y, por tanto, ganan el bronce Gustavo Diaz en individual; Yaiza Márquez en pareja; Cristian Solves en pareja; Aitan Cots en pareja; Jordi Escrivá en pareja; Florencia Langlos en individual; Vanesa Dinu en Combate y Rebeca Muñoz en combate.

Un gran trabajo del equipo de técnica en el que todos los competidores lograron subir al podio de su categoría.