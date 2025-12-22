Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad 2025, en directoComprobar Lotería de NavidadAdicciones y danaGestora en el PPCVCarlos GilTráfico en Valencia
instagramlinkedin

El Club Taekwondo Gandia La Safor se corona en el Campeonato de la Comunitat Valenciana

Las excelentes actuaciones individuales sitúan a la entidad como la mejor de 2025

El grupo de competidores y competidoras del club saforense en el Nacional

El grupo de competidores y competidoras del club saforense en el Nacional / Club Taekwondo La Safor Gandia

Salva Talens

Gandia

Nuevo éxito para el Club Taekwondo Gandia La Safor, en esta ocasión en el Autonómico de Poomsae de la categoría absoluta en técnica y el senior de combate. El club consiguió situarse en lo mas alto y quedar como el mejor club de la Comunitat Valenciana 2025.

Los competidores y las competidoras que suben al podio son, en calidad de campeones con medalla de oro, Gustavo Díaz en Trio; Xavi Medel en y en pareja; Miguel de Lamo en individual; Patri Iniesta en individual y en pareja; Salva Lorca en pareja, Gustavo Collares en free; Yaiza Márquez en trío; Cristian Solves en trío y Javier Moreno en trío.

El director técnico y competidor, Gustavo Díaz Arenas, en lo más alto del podio

El director técnico y competidor, Gustavo Díaz Arenas, en lo más alto del podio / Club Taekwondo La Safor Gandia

Se cuelgan la medalla de plata Salva Lorca en individual y Javier Moreno en individual y se clasifican terceros y, por tanto, ganan el bronce Gustavo Diaz en individual; Yaiza Márquez en pareja; Cristian Solves en pareja; Aitan Cots en pareja; Jordi Escrivá en pareja; Florencia Langlos en individual; Vanesa Dinu en Combate y Rebeca Muñoz en combate.

Un gran trabajo del equipo de técnica en el que todos los competidores lograron subir al podio de su categoría.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents