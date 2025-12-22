El Club Taekwondo Gandia La Safor se corona en el Campeonato de la Comunitat Valenciana
Las excelentes actuaciones individuales sitúan a la entidad como la mejor de 2025
Nuevo éxito para el Club Taekwondo Gandia La Safor, en esta ocasión en el Autonómico de Poomsae de la categoría absoluta en técnica y el senior de combate. El club consiguió situarse en lo mas alto y quedar como el mejor club de la Comunitat Valenciana 2025.
Los competidores y las competidoras que suben al podio son, en calidad de campeones con medalla de oro, Gustavo Díaz en Trio; Xavi Medel en y en pareja; Miguel de Lamo en individual; Patri Iniesta en individual y en pareja; Salva Lorca en pareja, Gustavo Collares en free; Yaiza Márquez en trío; Cristian Solves en trío y Javier Moreno en trío.
Se cuelgan la medalla de plata Salva Lorca en individual y Javier Moreno en individual y se clasifican terceros y, por tanto, ganan el bronce Gustavo Diaz en individual; Yaiza Márquez en pareja; Cristian Solves en pareja; Aitan Cots en pareja; Jordi Escrivá en pareja; Florencia Langlos en individual; Vanesa Dinu en Combate y Rebeca Muñoz en combate.
Un gran trabajo del equipo de técnica en el que todos los competidores lograron subir al podio de su categoría.
Suscríbete para seguir leyendo
- La conocida tienda que cierra en Gandia y el rifirrafe político que ha generado
- El proyecto del Gobierno dejará playas de al menos 50 metros en todo el sur de la Safor
- Bellreguard cierra el relevo de las Alcaldías en la Safor en esta legislatura
- La diputación otorga la primera ayuda a Gandia tras el rifirrafe entre Enguix y Mascarell
- Xeraco será final de etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026
- Gandia finaliza la reurbanización del último tramo de la calle Joan de Joanes
- Alquilan un coche en Málaga para asaltar locales de hostelería en la Safor y la Ribera
- El Festival Mediterránea de Gandia confirma nuevas actuaciones para su edición de 2026