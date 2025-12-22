El Corriol Oliva Tennis Taula sube al podio en el Autonómico absoluto por equipos
El primer equipo de la entidad solo pierde en la final ante el mejor club de la Comunitat Valenciana
Este fin de semana se ha disputado en el Centro de Tecnificación de Alicante el campeonato autonómico absoluto por equipos de tenis de mesa. Y allí ha estado presente el Corriol Oliva Tennis Taula con dos equipos gracias al ya elevado ranking individual de muchos de sus jugadores.
El equipo A formado por los jugadores de 1ª Nacional Víctor Pellicer, Migue Jordà y Enric Malonda se adjudicó una magnífica medalla de plata tras una final de infarto contra el CTT Alicante A, equipo local del mejor club de la Comunitat Valenciana y uno de los más destacados de España.
Por momentos, la victoria se sintió posible, especialmente en un cuarto partido muy tenso y disputado por Víctor Pellicer, que logró silenciar en repetidas ocasiones al público local con un nivel de juego, compromiso y agresividad que demuestran la madurez alcanzada en el seno del club. Finalmente no pudo ser y el triunfo y la medalla de oro se esfumó en el quinto partido, pero el nivel exhibido y la ambición del equipo marcan el camino de futuro del club.
Si épica fue la actuación de los mayores, no menos brillante resultó el campeonato disputado por el equipo B, formado por los jóvenes jugadores de la cantera Blai Medina, Pau Beneyto y Hugo Abellán, que cerraron su participación con una magnífica séptima posición final que confirma que el trabajo de cantera funciona y ratifica un proyecto transversal llamado a ser disruptivo a medio y largo plazo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La conocida tienda que cierra en Gandia y el rifirrafe político que ha generado
- El proyecto del Gobierno dejará playas de al menos 50 metros en todo el sur de la Safor
- Bellreguard cierra el relevo de las Alcaldías en la Safor en esta legislatura
- La diputación otorga la primera ayuda a Gandia tras el rifirrafe entre Enguix y Mascarell
- Xeraco será final de etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026
- Gandia finaliza la reurbanización del último tramo de la calle Joan de Joanes
- Alquilan un coche en Málaga para asaltar locales de hostelería en la Safor y la Ribera
- El Festival Mediterránea de Gandia confirma nuevas actuaciones para su edición de 2026