El Corriol Oliva Tennis Taula sube al podio en el Autonómico absoluto por equipos

Este fin de semana se ha disputado en el Centro de Tecnificación de Alicante el campeonato autonómico absoluto por equipos de tenis de mesa. Y allí ha estado presente el Corriol Oliva Tennis Taula con dos equipos gracias al ya elevado ranking individual de muchos de sus jugadores.

El equipo A formado por los jugadores de 1ª Nacional Víctor Pellicer, Migue Jordà y Enric Malonda se adjudicó una magnífica medalla de plata tras una final de infarto contra el CTT Alicante A, equipo local del mejor club de la Comunitat Valenciana y uno de los más destacados de España.

Por momentos, la victoria se sintió posible, especialmente en un cuarto partido muy tenso y disputado por Víctor Pellicer, que logró silenciar en repetidas ocasiones al público local con un nivel de juego, compromiso y agresividad que demuestran la madurez alcanzada en el seno del club. Finalmente no pudo ser y el triunfo y la medalla de oro se esfumó en el quinto partido, pero el nivel exhibido y la ambición del equipo marcan el camino de futuro del club.

Los más jóvenes del club olivense en el Autonómico / CE Corriol Oliva

Si épica fue la actuación de los mayores, no menos brillante resultó el campeonato disputado por el equipo B, formado por los jóvenes jugadores de la cantera Blai Medina, Pau Beneyto y Hugo Abellán, que cerraron su participación con una magnífica séptima posición final que confirma que el trabajo de cantera funciona y ratifica un proyecto transversal llamado a ser disruptivo a medio y largo plazo.