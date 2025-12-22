El CR Inter Alpesa "A" gana su partido en el desplazamiento a Murcia contra el CURM

El Club Rugby Inter Alpesa se impone 10 a 33 al CURM en su visita a la ciudad de Murcia en partido de la Liga de 1ª Territorial. El conjunto "interpobles" cierra 2025 en segunda posición del campeonato por detrás del invicto Akra Bárbara de Alicante.

El partido comenzaba como todos, tanteándose los dos equipos, aunque fue el equipo local quien se adelantó por medio de un PC, que transformó Antonio Marín para los locales.

Rápidamente, el Inter Alpesa, ponía la maquinaria en marcha y comenzaba el dominio tanto en delantera como en la línea. Fruto de ese dominio, Víctor Sieres conseguía un bonito ensayo que abría el marcador para el equipo visitante. Le seguirían otros ensayos de Óscar Verdú, Gor Sedrakyan, y de Gabriel Alejandro Vázquez, todos ellos transformados por Eduard Calatayud, llegando al descanso con un resultado de 3 a 28.

En la segunda parte, empezaron los cambios en los dos equipos. En el minuto 54, Luis Alberto Martínez, conseguía otro ensayo para el Inter Alpesa, pero un exceso de relajación y un esfuerzo del equipo de Universidad de Murcia equilibró el encuentro hasta que en el minuto 67 era Julián Azorín quien conseguía un ensayo para el equipo local y que lo transformaba Antonio Marín.

El próximo partido, será el 11/01/2026 con la visita al CR Universidad de Cartagena, donde el Inter Alpesa saldrá como favorito