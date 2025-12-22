Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
784777: cuarto premioLotería de Navidad 2025, en directoComprobar Lotería de NavidadAdicciones y danaGestora en el PPCVCarlos Gil
instagramlinkedin

El CV Arenas Gandia suma puntos y experiencia en categoría alevín

La base seguirá con los entrenamientos en las vacaciones escolares

Las chicas del CV Arenas compitieron en el Real de Gandia

Las chicas del CV Arenas compitieron en el Real de Gandia / CV Arenas Gandia

Salva Talens

Gandia

Último fin de semana del año en cuanto a competición para los alevines del Club Voleibol Arenas Gandia, que siguen sumando experiencias y puntos de cara a la segunda fase de la competición.

El equipo femenino se desplazó al Real de Gandia para competir en una nueva jornada. Lo más destacado fue una mejora de juego y la meritoria victoria contra el CV Xàtiva y dos derrotas muy luchadas contra el CV Bellreguard y el CV Real de Gandia.

Los alevines del CV Arenas y su entrenador, en Xàtiva

Los alevines del CV Arenas y su entrenador, en Xàtiva / CV Arenas Gandia

Los chicos (Decorgandia) se desplazaron a Xàtiva en una jornada que les deparó dos enfrentamientos; el primero contra el CV Gandia y el segundo contra el CV Valencia. El partido contra el CV Gandia resultó muy reñido y a punto estuvo de irse al tercer set, después de varios puntos de partido por ambas partes. El enfrentamiento contra el CV Valencia sirvió para dar juego a todos los jugadores y el equipo del Grau de Gandia venció 2-0.

Ahora los peques seguirán con los entrenamientos, aprovechando las vacaciones escolares, de cara a mantener la mejoría alcanzada en este primer trimestre de trabajo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents