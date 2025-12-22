El CV Arenas Gandia suma puntos y experiencia en categoría alevín
La base seguirá con los entrenamientos en las vacaciones escolares
Último fin de semana del año en cuanto a competición para los alevines del Club Voleibol Arenas Gandia, que siguen sumando experiencias y puntos de cara a la segunda fase de la competición.
El equipo femenino se desplazó al Real de Gandia para competir en una nueva jornada. Lo más destacado fue una mejora de juego y la meritoria victoria contra el CV Xàtiva y dos derrotas muy luchadas contra el CV Bellreguard y el CV Real de Gandia.
Los chicos (Decorgandia) se desplazaron a Xàtiva en una jornada que les deparó dos enfrentamientos; el primero contra el CV Gandia y el segundo contra el CV Valencia. El partido contra el CV Gandia resultó muy reñido y a punto estuvo de irse al tercer set, después de varios puntos de partido por ambas partes. El enfrentamiento contra el CV Valencia sirvió para dar juego a todos los jugadores y el equipo del Grau de Gandia venció 2-0.
Ahora los peques seguirán con los entrenamientos, aprovechando las vacaciones escolares, de cara a mantener la mejoría alcanzada en este primer trimestre de trabajo.
