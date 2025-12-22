Els costosos errors de la gestió de Cristina Mateu
"Continuarem ferms en la nostra tasca de vigilar i denunciar els nombrosos errors d’aquest govern municipal"
Marola Marco
Bellreguard posa fi a una de les etapes més complexes que ha travessat el municipi en les últimes dècades. Cristina Mateu ha deixat l’alcaldia després de complir el calendari previst de relleu institucional, tancant un període marcat per una gestió que ha generat nombrosos dubtes i que, especialment en aquesta última legislatura, ha suposat un important cost econòmic per a les arques municipals.
Durant aquests anys s’ha consolidat un model de gestió que, a parer del Partit Popular, ha evidenciat una preocupant falta de control i de planificació. Els errors administratius i de gestió s’han traduït en despeses innecessàries que han repercutit directament en els veïns de Bellreguard.
Un dels exemples més significatius és la incapacitat d’iniciar les obres de reforma integral del col·legi Gregori Mayans i Ciscar, un projecte fonamental per al municipi i per a tota la comunitat educativa. Tot i comptar amb un finançament de set milions d’euros concedits per la Conselleria d’Educació, el govern municipal ha sigut incapaç de posar en marxa aquestes obres tan necessàries.
Cristina Mateu deixa l’alcaldia amb un balanç molt qüestionat pel que fa a l’ús i la supervisió dels recursos públics, així com a la seua capacitat per donar resposta als problemes reals del municipi.
Aquesta falta de control ha quedat palesa en nombrosos plens municipals. Al llarg de 2025, per exemple, el Partit Popular va advertir reiteradament sobre l’acumulació excessiva de determinats productes als magatzems municipals. No obstant això, no es van oferir respostes clares ni explicacions convincents. A dia de hui, continuen sense aclarir-se qüestions bàsiques sobre la compra, l’emmagatzematge i el cost real d’aquests materials
Les explicacions donades per l’equip de govern han sigut insuficients. Frases com “ho revisarem” o “s’està estudiant” no han anat acompanyades de dades concretes ni de solucions reals que permeten comprendre com s’han pres determinades decisions de despesa.
Especialment preocupants han sigut els preus abonats per alguns subministraments. S’ha constatat el pagament de productes de neteja a preus molt superiors als habituals en proveïdors de la comarca, així com un sobrecost molt significatiu en l’adquisició d’asfalt. Són xifres que generen una lògica inquietud i que, fins al moment, no han sigut degudament justificades.
Des del Partit Popular de Bellreguard estem treballant per aclarir aquests fets amb rigor i responsabilitat, amb un únic objectiu: garantir la correcta utilització dels diners públics. Els veïns tenen dret a saber en què i com s’empren els recursos municipals.
Cal recordar que el Partit Popular va ser la força més votada a Bellreguard en les eleccions municipals de maig de 2023. Representem molts veïns que van confiar en nosaltres, i treballem pensant en l’interés general, sense exclusions. La nostra tasca és vetlar perquè cada euro del pressupost municipal s’utilitze de manera adequada i eficient.
A més, és important assenyalar que Cristina Mateu continua formant part de l’equip de govern com a regidora, per la qual cosa continua tenint responsabilitat directa en la gestió municipal i en la falta d’explicacions sobre aquests assumptes.
Un altre exemple rellevant dels problemes detectats en la gestió municipal va ser el projecte dels escocells del passeig Joan Miró. Després d’una anàlisi detallada realitzada pels regidors del Partit Popular, es va detectar un error en el projecte que suposava un increment injustificat del cost de les obres de prop de 43.000 euros. Gràcies a aquesta revisió, es va evitar un sobrecost que hauria perjudicat directament els veïns de Bellreguard.
Des del Partit Popular valorem positivament haver contribuït a corregir aquest error i a protegir els interessos econòmics del municipi. Eixe és el treball que entenem que ha de realitzar una oposició responsable. Per tot això, continuarem exercint la nostra tasca de control i fiscalització amb serietat i constància. El nostre compromís és clar: defensar el bon ús dels diners públics i donar a conéixer qualsevol error de gestió que es produïsca.
I per molt que alguns es posen nerviosos, com va quedar demostrat en el ple de renúncia de Cristina Mateu, continuarem ferms en la nostra tasca de vigilar i denunciar els nombrosos errors d’aquest govern municipal. El Partit Popular està ací per a treballar per tots els veïns de Bellreguard.
