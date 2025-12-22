Los equipos seniors del CV Gandia, protagonistas de la última jornada del año

Nuevo paso en firme hacia la permanencia del equipo senior masculino de Primera División Nacional del Club Voleibol Gandia (Hotel Borgia) con una importante victoria por 3-1 frente al CV Teruel Pamesa.

El senior femenino de Primera División Autonómica también fue otro de los equipos protagonistas del fin de semana. Y es que el viernes cayó por 0-3 frente al CV Elche Salesianos, pero el sábado el equipo mostró una gran capacidad de reacción y carácter competitivo para imponerse por 2-3 al CV Mutxamel en un partido muy disputado.

En Segunda División, el senior masculino perdió por 3-0 frente al CV Silla y el senior femenino cayó por 0-3 ante el CV Catarroja.

En cuanto a la base del club, en la categoría infantil femenina, el equipo de Primera División A cayó por 0-3 ante el CV Elche, mientras que el de Primera División B perdió también por 0-3 frente al CV Altamira. En la rama masculina, gran jornada para los infantiles con victoria del A por 0-3 ante el CV Fabraquer y triunfo del B por 3-0 frente al mismo rival.

En cadetes, las chicas del CV Carnicería Merche caen por un ajustado 2-3 frente al CV Real, y el cadete C cae por 0-3 ante el CV La Nucía. En la rama masculina, el cadete A consiguió una clara victoria por 3-0 frente al CV Xàtiva y el cadete B no pudo superar al CV Picassent y perdió por 3-0.

En juveniles, el femenino de Primera División cayó por 0-3 frente al CV Grau de Castellón y el masculino de Segunda División disputó un encuentro muy igualado que se resolvió por 3-2 a favor del CV Picassent