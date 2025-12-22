El Gobierno de Gandia se suma a las 5.000 firmas que piden reabrir las Urgencias 24 horas en Corea

Los grupos municipales del PSPV-PSOE y Compromís Més Gandia, ambos socios del Gobierno local, presentaron un manifiesto en el cual se solicita a la Generalitat la reapertura inmediata del servicio de Urgencias 24 horas en el centro de salud del barrio de Corea.

La iniciativa, que nació con la voluntad de convertirse en una declaración Institucional en el pleno y que no fue apoyada por la oposición, responde a la preocupación del Gobierno municipal ante la supresión, hace más de un año, de este servicio esencial por parte de la Conselleria de Sanidad, dentro de un nuevo mapa sanitario "aplicado de manera unilateral y sin diálogo previo con el ayuntamiento ni con la ciudadanía afectada", según las mismas fuentes.

Desde el Consistorio se recuerda que el cierre de Urgencias 24 horas en Corea, junto con el de los consultorios auxiliares de Beniopa y Benipeixcar y la eliminación de la atención vespertina en el consultorio del Raval "ha generado un desequilibrio sanitario que afecta directamente más de 27.000 vecinos del barrio de Corea, el más poblado de la ciudad, así como los usuarios del centro histórico y del Raval.

El manifiesto pone de relieve las dificultades añadidas que sufren especialmente las personas mayores y los colectivos más vulnerables "que se ven obligados a desplazarse a otros centros sanitarios en situaciones de urgencia, con el consiguiente riesgo para su salud".

Asimismo, desde el Gobierno de Gandia muestran su apoyo a las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos de Corea que, como ya informó este periódico, ha conseguido reunir 5.000 firmas para exigir lo mismo. En conjunto también se pide una revisión integral del mapa sanitario de Gandia "con el objetivo de recuperar servicios sanitarios de proximidad y garantizar una atención pública digna, equitativa y de calidad".