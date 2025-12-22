L'Alqueria de la Comtessa rinde un homenaje al sanitario Jordi Grau por su jubilación

El Ayuntamiento de l'Alqueria de la Comtessa organizó el pasado 19 de diciembre un acto en agradecimiento al sanitario Jordi Grau Crespo, por su jubilación.

Jordi Grau es ATS (Ayudante Técnico Sanitario) en el consultorio médico desde hace 33 años. Empezó a trabajar en el pueblo cuando este todavía se compartía con el municipio vecino de Palmera, y desde entonces ha ofrecido un servicio muy necesario, siempre próximo y atento con los pacientes.

Grau con el alcalde y responsables del consultorio. / Levante-EMV

El sanitario recibió una placa en reconocimiento de su labor, un galardón simbólico para agradecer todos los años dedicados a la salud de los vecinos del pueblo. Fue un acto muy emotivo, al cual asistieron representantes del ayuntamiento, el personal del consultorio y la coordinadora del área de salud, así como pacientes de toda la vida, que quisieron acompañarlo en este momento tan especial.

El alcalde, Voro Femenía, quiso remarcar “la gran labor que hacen los sanitarios, sobre todo en los consultorios de los pueblos pequeños, y la importancia de reconocer el trabajo muy hecho”.