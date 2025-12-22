La Lotería de Navidad deja más de un millón de euros en Gandia

La Lotería de Navidad ha dejado por ahora más de un millón de euros en Gandia. Las administraciones La Estrella, en el paseo de les Germanies, y la Campaneta d'Or, en la calle Madrid, han vendido en total dos series del tercer premio y una del quinto premio.

La Estrella, situada en el número 39 del paseo de les Germanies, ha vendido una serie del tercero y otra del quinto premio, con un montante total de 560.000 euros.

Por una parte una serie, es decir, 10 décimos, del tercer premio, el 90.693, que ha estado muy repartido en toda España, entre otras ciudades valencianas en Alzira y Manises. A los portadores del tercer premio, dotado con 500.000 euros a la serie, se les abonan 2.500 euros por cada euro jugado, lo que supone 50.000 euros por décimo. El tercer premio ha dejado 11,8 millones de euros en la Comunitat Valenciana.

Y por otra, una serie de uno de los quintos premios, el 61366, lo que supone 60.000 euros más.

Todos los décimos vendidos en La Estrella han sido por ventanilla. El administrador, Emilio Fernández, agotó el último de la serie del tercer premio ayer mismo por la tarde, apenas unas horas antes del sorteo.

Además, La Campaneta d'Or, en la calle Madrid, que regentan Verónica y Jacinto, también ha vendido una serie del tercero, lo que suman otros 500.000 euros, también por ventanilla.

Sin duda las dos administraciones han multiplicado ventas después de que el año pasado también repartieran miles de euros. En 2024 La Estrella también vendió una serie del tercero, y La Campaneta d’Or una serie de un cuarto premio y varios décimos más de un quinto.

La suerte sonríe desde hace unos años a administraciones alejadas del centro histórico y del Grau o playa, lugares donde, por el tránsito diario de personas y de turistas, tradicionalmente se ha comprado más lotería en la capital de la Safor.