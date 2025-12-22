Mara Rolli Grau, campeona de España con el FACSA Playas de Castellón a lo grande

El FACSA Playas de Castellón firma un nuevo doble podio en el Nacional Sub20 de pista cubierta: oro femenino y bronce masculino. En las filas del equipo castellonense destaca Mara Rolli Grau, la atleta de Tavernes de la Valldigna, quien es la ganadora en su prueba de los 1.500 metros lisos y, además, bate un nuevo récord de los campeonatos sub20 con un crono de 4:21.40.

La atleta internacional con España ofrece una auténtica exhibición en su carrera, demostrando que es la mejor de la especialidad y ayudando con la máxima puntuación a su club a subir a lo más alto del podio.

Mara Rolli Grau fue 6ª en el Europeo de pista, también en 1.500 metros lisos, y ha sido recientemente subcampeona de Europa con la selección española en el Campeonato de Europa de Campo a Través que le asegura un billete para el Mundial de la disciplina, a disputar en Estados Unidos este mes de enero.

El FACSA Playas de Castellón volvió a ser protagonista en el Campeonato de España Sub20 de Pista Cubierta por Clubes, celebrado en Ourense, donde conquistó el título femenino y se colgó el bronce en categoría masculina, ampliando así un palmarés histórico que lo consolida como el club de referencia del atletismo nacional de formación

El club castellonense suma ya 19 títulos nacionales en categoría masculina y lidera también el palmarés femenino con 14 campeonatos, once de ellos consecutivos desde 2015.

En esta edición, el equipo femenino volvió a demostrar su fortaleza colectiva y su capacidad competitiva en una lucha muy ajustada por el título. Las atletas del FACSA Playas de Castellón se impusieron al Diputación de Valencia por un solo punto, en una clasificación final que dejó al F.C. Barcelona en la tercera posición, ya a mayor distancia con 63,5 puntos.

En definitiva, un nuevo éxito colectivo para el FACSA Playas de Castellón, que cierra el último Nacional de clubes Sub20 de la temporada indoor con dos podios y reafirma su hegemonía histórica en el atletismo español de base.