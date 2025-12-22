Nefasta jornada de los tres clubes de la Safor en Primera FFCV para acabar el año

La 13ª jornada, la última del año, ha sido una de las peores de los tres clubes de la Safor que militan en Primera Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana. Los tres representantes de la comarca han caído derrotados y se complican su situación clasificatoria.

El CF Gandia no logra superar la dinámica negativa de resultados en la que está envuelto. Este domingo pasado ha perdido ante el CD Enguera por 1-0 y baja hasta el sexto puesto de la tabla clasificatoria con 20 puntos, a 9 ya del líder CD Dénia.

El CE la Font d'en Carròs, por su parte, cae en casa por 0-2 ante el C.D.S.B. Ontinyent y está décimo clasificado en el grupo tercero de Primera, en tierra de nadie, con 17 puntos en su casillero.

El CF Simat también pierde, aunque con un marcador más ajustado ante el Algemesí CF por 3-2. Los de la Valldigna debutan en la categoría y ahora mismo ocupan el 13º puesto con 15 puntos.

El campeonato de liga en esta categoría descansa por Navidad y Reyes y se reanuda el fin de semana del 10 y 11 de enero de 2026.