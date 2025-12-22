Nefasta jornada de los tres clubes de la Safor en Primera FFCV para acabar el año
El CF Gandia, el CE Font y el CF Simat caen derrotados
La 13ª jornada, la última del año, ha sido una de las peores de los tres clubes de la Safor que militan en Primera Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana. Los tres representantes de la comarca han caído derrotados y se complican su situación clasificatoria.
El CF Gandia no logra superar la dinámica negativa de resultados en la que está envuelto. Este domingo pasado ha perdido ante el CD Enguera por 1-0 y baja hasta el sexto puesto de la tabla clasificatoria con 20 puntos, a 9 ya del líder CD Dénia.
El CE la Font d'en Carròs, por su parte, cae en casa por 0-2 ante el C.D.S.B. Ontinyent y está décimo clasificado en el grupo tercero de Primera, en tierra de nadie, con 17 puntos en su casillero.
El CF Simat también pierde, aunque con un marcador más ajustado ante el Algemesí CF por 3-2. Los de la Valldigna debutan en la categoría y ahora mismo ocupan el 13º puesto con 15 puntos.
El campeonato de liga en esta categoría descansa por Navidad y Reyes y se reanuda el fin de semana del 10 y 11 de enero de 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- La conocida tienda que cierra en Gandia y el rifirrafe político que ha generado
- El proyecto del Gobierno dejará playas de al menos 50 metros en todo el sur de la Safor
- Bellreguard cierra el relevo de las Alcaldías en la Safor en esta legislatura
- La diputación otorga la primera ayuda a Gandia tras el rifirrafe entre Enguix y Mascarell
- Xeraco será final de etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026
- Gandia finaliza la reurbanización del último tramo de la calle Joan de Joanes
- Alquilan un coche en Málaga para asaltar locales de hostelería en la Safor y la Ribera
- El Festival Mediterránea de Gandia confirma nuevas actuaciones para su edición de 2026