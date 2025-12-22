Oliva reparte el esperado calendario de la OMIC 2026

Este lunes, 22 de diciembre, empieza en Oliva el reparto del popular calendario de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Se trata de una de las publicaciones más esperadas, demandadas y coleccionadas de todas las que ven la luz en Oliva a lo largo del año, con más de 30 años de historia.

El calendario se repartirá en la oficina de la OMIC, situada en el edificio del Mercado Municipal, con entrada por la plaza Joan Baptista Escrivà, en horario de 9 h a 13 h.

En el calendario de este año destaca la portada, dedicada a las fiestas de Moros i Cristians. La oficina de la OMIC ha querido destacar así la importancia de esta fiesta y del colectivo, sumándose a las celebraciones del centenario, que fue en 2021, y del cincuentenario de la tercera etapa de las fiestas, entre 2025 y 2026.

El calendario presenta un total de 14 imágenes antiguas de gran valor histórico. La publicación la edita la Concejalía de Consumo, que dirige Silvia Castillo. "Ofrece información sobre nuestras fiestas locales, consejos útiles de consumo, teléfonos y direcciones de interés, y sobre todo, esas imágenes antiguas de Oliva que nos llenan de orgullo y nos hacen querer todavía más a nuestro pueblo. Por este motivo, quiero agradecer a todas las personas que han colaborado con sus imágenes: Maruja Benimeli, Dora Santapau, Pura Mari Català, José Frasquet, Rosa M. Llorca, M. Carmen Llopis, Isabel Llopis i Ramón Llopis".

Por otra parte, el ayuntamiento recuerda que la OMIC es un servicio municipal y gratuito, donde poder informarse de los derechos como consumidores y también tramitar las reclamaciones pertinentes, tanto de forma presencial como por Internet. Su oficina se encuentra en el edificio del Mercat Municipal, con entrada por la plaza de Joan Baptista Escrivà, y también tiene página web. Está adherida a la Red OMIC y cuenta con página propia en el Portal del Consumidor.