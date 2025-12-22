El Pirata Beach Fest de Gandia 2026 confirma su tercer avance de cartel

Gandia será los días 8, 9, 10 y 11 de julio el epicentro de la música en vivo con la celebración de la octava edición del Pirata Beach Fest. Ubicado en el Polígono Benieto, a escasos minutos de la playa, combina música, ambiente festivo y la brisa del Mediterráneo, atrayendo a miles de “piratas” de todo el territorio nacional en busca de diversión libre, comprometida y pacíficamente reivindicativa.

El festival, consolidado como una de las grandes citas musicales estivales a nivel nacional, celebrándose en la costa valenciana, ofrece una programación valiente, intensa y diversa que abarca géneros como el rock, el rap, el mestizaje y la fusión.

En su tercer avance de cartel, el festival confirma más actuaciones. Tras un parón, el grupo catalán La Pegatina regresa al Pirata como parte de una nueva gira en 2026. De esta manera, La Pegatina volverá a reencontrarse con su público bucanero en un concierto muy esperado donde interpretarán en directo sus mayores éxitos musicales como ‘Todos los días sale el sol’, ‘Y volar’ o ‘Mari Carmen’.

Otros artistas como Yung Beef, John Pollon y LaBlackie también están confirmados en este nuevo anuncio.

Entre sus más de cuarenta propuestas ya descubiertas en el segundo avance de cartel, desataca la presencia de La Gossa Sorda, La Fúmiga, Molotov, Figa Flawas, La Pegatina, Evaristo, Hoke, Lia Kali, The Tyets, Yung Beef, Buhos, Non Servium, Mägo de Oz y de Sanguijuelas del Guadiana. Sin duda un espectacular y vibrante elenco de grupos y artistas que harán que la “vida pirata” sea aún mejor.

Talco, Benito Kamelas, Boikot, La Fuga, Els Catarres, John Pollõn, Segismundo Toxicómano, La Élite, Los de Marras, Auxili, Linaje, Biznaga, Itaca Band, Sons of Aguirre & Scila, Malifeta, En Tol Sarmiento, Reincidentes, Doctor Prats, Green Valley, El Último ke zierre, El Diluvi, Lablackie, Naina, Manifa, Me Fritos & The Gimme Cheetos, La Sra. Tomasa, Pedro Pastor, Afónica Naranjo y El sombrero del abuelo completan un Pirata Gandía Fest que cada año trabaja duro para superarse en lo artístico y organizativo.

Las entradas están a la venta en la página web del festival.