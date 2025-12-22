Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia cierra el año 2025 en lo más alto: Mejor, imposible

Proinbeni firma otra magistral actuación para terminar 2025 en el primer puesto de la Liga en Segunda FEB. El primer equipo gandiense vence en Murcia al Ciudad Molina Basket (66-100) y se va al descanso de Navidad con 9 victorias y 3 derrotas, líder de la competición, eso sí, empatado con Amics de Castelló.

Del encuentro del pasado sábado destacar la superioridad de los de Alejandro Mesa de principio a fin con parciales de 14-23 y 15-28 en la primera parte y de 23-27 y 14-22 tras el descanso. Esta vez, ni siquiera hubo que esperar a una reacción del equipo porque fue el amo y señor en la pista durante los 40 minutos.

Eso fue por la tarde porque al regreso de Murcia los jugadores y técnicos de la plantilla profesional celebraron la cena de Navidad del club con la junta directiva y los entrenadores de la cantera en el restaurante Chef Amadeo de la playa de Gandia. Una noche especial para compartir y seguir creciendo como familia.

Proinbeni UpB Gandia entrenará dos días de esta semana, lunes y martes, y se tomará unas merecidas vacaciones navideñas para volver en una semana a los entrenamientos La competición liguera descansa un fin de semana y se reanuda el fin de semana del 3 de enero. Los de la Safor jugarán en Gandia ante el Spanish Basketball Academy de Fuenlabrada.