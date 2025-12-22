Razyn Abdelali e Isabel Ferrer triunfan en la XXIII Cursa Popular Penya Real de Gandia

Unos 650 atletas, hombres y mujeres, se clasificaron en la XXIII Cursa Popular Penya Real de Gandia, decimoquinta prueba puntuable del VIII Circuit Safor Valldigna Caixa Popular, que se ha disputado este domingo. Los ganadores han vuelto a ser los mejores atletas populares que compiten en la comarca: en hombres, Razyn Abdelali, y en mujeres, Isabel Ferrer.

El corredor del CD Restaurante el Quijote-Platja de Xeraco corrió los 7,8 km en un tiempo de 24 minutos y 35 segundos, a 3,09. Pero esta vez tuvo que pelear hasta el último metro, ya que en tan solo un segundo cruzó la meta César López (C.E.La Vespa de Novetlè ) 24’36’’ y un segundo más tarde lo hizo Mark Tanner (Vicky Foods Athletics) 24’37.

Las tres primeras clasificadas en el Real de Gandia / Circuit Safor-Valldigna

En la clasificación femenina nueva exhibición de la atleta de la Marina enrolada en el Club Camallaes Parsifal de l'Alqueria de la Comtessa, Maria Isabel Ferrer Castell, con un crono de 27’45’’, a 3,34 el kilómetro, seguida de Carla Breco Sancho (Club Atletisme Safor Teika) 28’26’’ y Miriam Gregori Romero (Independiente) con un tiempo de 29’07’’.

El VIII Circuit Caixa Popular Safor Valldigna se toma ahora unas vacaciones por las fiestas de Navidad y Reyes para volver en la X Cursa Popular Rafelcofer el domingo 18 de enero 2026 sobre una distancia de 8,3 km, la XV Volta a Peu Palmera, el domingo 25 de enero de 8 km y la última, la XVII Volta a Peu Benirredrà, el domingo 8 de febrero sobre 9.000 metros.