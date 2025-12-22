Tres heridos leves en el incendio de una vivienda en la playa de Gandia
El fuego se desató anoche en un bloque de apartamentos de la calle Illes Canàries y pudo ser extinguido un par de horas más tarde
Josep Camacho
Un incendio en un bloque de apartamentos de la playa Nord de Gandia movilizó anoche a numerosos efectivos de emergencias. El fuego se produjo sobre las 21 horas en una vivienda de la octava planta de un edificio situado en la calle Illes Canàries. Las llamas rompieron por la fachada y durante el momento más crítico afectaron a algunos balcones más.
Actuaron tres dotaciones de bomberos de Gandia y Oliva y sargento de Gandia. Hasta el lugar también se desplazaron sanitarios; una unidad del SAMU y otra del SVB. Dos hombres de 30 y 70 años y una mujer de 53 años fueron trasladados al hospital de Gandia por inhalación de humo. Los bomberos pudieron extinguirlo un par de horas más tarde.
Suscríbete para seguir leyendo
- La conocida tienda que cierra en Gandia y el rifirrafe político que ha generado
- El proyecto del Gobierno dejará playas de al menos 50 metros en todo el sur de la Safor
- Bellreguard cierra el relevo de las Alcaldías en la Safor en esta legislatura
- La diputación otorga la primera ayuda a Gandia tras el rifirrafe entre Enguix y Mascarell
- Xeraco será final de etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026
- Gandia finaliza la reurbanización del último tramo de la calle Joan de Joanes
- Alquilan un coche en Málaga para asaltar locales de hostelería en la Safor y la Ribera
- El Festival Mediterránea de Gandia confirma nuevas actuaciones para su edición de 2026