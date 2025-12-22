Tres heridos leves en el incendio de una vivienda en la playa de Gandia

Un incendio en un bloque de apartamentos de la playa Nord de Gandia movilizó anoche a numerosos efectivos de emergencias. El fuego se produjo sobre las 21 horas en una vivienda de la octava planta de un edificio situado en la calle Illes Canàries. Las llamas rompieron por la fachada y durante el momento más crítico afectaron a algunos balcones más.

Interior de la vivienda. / Levante-EMV

Actuaron tres dotaciones de bomberos de Gandia y Oliva y sargento de Gandia. Hasta el lugar también se desplazaron sanitarios; una unidad del SAMU y otra del SVB. Dos hombres de 30 y 70 años y una mujer de 53 años fueron trasladados al hospital de Gandia por inhalación de humo. Los bomberos pudieron extinguirlo un par de horas más tarde.