La UE Tavernes pierde su condición de invicto y la segunda plaza de la Lliga Comunitat

El CD Burriana es superior a un equipo "roget" que no tiene su día, (1-4)

Once inicial de la UE Tavernes ante el CD Burriana

Once inicial de la UE Tavernes ante el CD Burriana / Pepe Juan

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

La UE Tavernes sufre la primera derrota de la temporada en la 15ª jornada de la Lliga Comunitat. El equipo de la Valldigna cae por 1-4 ante un CD Burriana superior en un día malo.

Lógicamente y, aunque el resultado deja a todos un mal sabor de boca, se trata de un accidente que no empaña la magnífica temporada de un conjunto vallero que no tuvo su día y lo pagó con una derrota que nadie esperaba y que le baja hasta el tercer puesto de la tabla.

Del partido, poco se puede destacar, ya que el resultado ya lo dice todo. El CD Burriana no dejó a los jugadores locales hacer su juego. Los de casa tuvieron alguna opción, pero también los visitantes y con el empate sin goles se llegó al descanso.

En la segunda mitad, el Burriana se adelantó en el marcador y ese golpe lo acusó el equipo local, que movió el banquillo, mejoró en llegada, pero las contras del cuadro castellonense le hicieron mucho daño. Llegó el 0-2, pero el Tavernes no se rindió buscando el empate. Incluso, marcó el 1-2 de penalti transformado por Héctor y hubo momentos en que se veía venir el empate, pero no hubo acierto. Mientras tanto, el rival bien posicionado y con las ideas claras, consiguió dos goles más y tuvo alguna ocasión que Xumi evitó que acabara en gol, llegándose al final con el 1-4 en el marcador.

Ahora solo queda pasar página, olvidar y volver a la senda recorrida hasta ahora. Y es que el sábado fue un mal día para el club vallero con la derrota, también primera de la temporada, del Tavernes B en Piles y del juvenil en Oliva.

