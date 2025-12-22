La UE Tavernes pierde su condición de invicto y la segunda plaza de la Lliga Comunitat
El CD Burriana es superior a un equipo "roget" que no tiene su día, (1-4)
Pepe Juan
La UE Tavernes sufre la primera derrota de la temporada en la 15ª jornada de la Lliga Comunitat. El equipo de la Valldigna cae por 1-4 ante un CD Burriana superior en un día malo.
Lógicamente y, aunque el resultado deja a todos un mal sabor de boca, se trata de un accidente que no empaña la magnífica temporada de un conjunto vallero que no tuvo su día y lo pagó con una derrota que nadie esperaba y que le baja hasta el tercer puesto de la tabla.
Del partido, poco se puede destacar, ya que el resultado ya lo dice todo. El CD Burriana no dejó a los jugadores locales hacer su juego. Los de casa tuvieron alguna opción, pero también los visitantes y con el empate sin goles se llegó al descanso.
En la segunda mitad, el Burriana se adelantó en el marcador y ese golpe lo acusó el equipo local, que movió el banquillo, mejoró en llegada, pero las contras del cuadro castellonense le hicieron mucho daño. Llegó el 0-2, pero el Tavernes no se rindió buscando el empate. Incluso, marcó el 1-2 de penalti transformado por Héctor y hubo momentos en que se veía venir el empate, pero no hubo acierto. Mientras tanto, el rival bien posicionado y con las ideas claras, consiguió dos goles más y tuvo alguna ocasión que Xumi evitó que acabara en gol, llegándose al final con el 1-4 en el marcador.
Ahora solo queda pasar página, olvidar y volver a la senda recorrida hasta ahora. Y es que el sábado fue un mal día para el club vallero con la derrota, también primera de la temporada, del Tavernes B en Piles y del juvenil en Oliva.
