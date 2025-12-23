La alcaldesa de Oliva explica por qué no han llegado los 50 chalecos antibalas para la Policía Local

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, esperó al pleno de diciembre, celebrado el pasado lunes, para dar explicaciones sobre la polémica de los chalecos antibalas para la Policía Local. El portavoz municipal del PP, Germán Salazar, había lamentado el viernes anterior, a través de una nota de prensa, la "pérdida" de tres subvenciones, pero en concreto una de la Generalitat dirigida precisamente a ayudar a los ayuntamientos en la compra de estas prendas de seguridad.

Yolanda Pastor reconoció que el Gobierno local no ha podido justificar el gasto. La subvención fue convocada por la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias pero el plazo venció a mediados de septiembre sin que llegaran ni el material, 50 chalecos, ni la factura, por importe de 43.000 euros, debido a un retraso en el suministro por parte de la empresa adjudicataria.

La alcaldesa confía en que los chalecos estén en Oliva "antes de acabar este año", y recordó, por otra parte, que son unas prendas a las que obliga la legislación vigente y de las que carecía la Policía Local en la legislatura anterior, con el Gobierno de izquierdas.

Pastor explicó que el inicio de expediente de este contrato se remonta al 23 de abril. La publicación para la licitación de la compra fue el 6 de junio, el plazo para la finalización de ofertas acabó el 20 de junio y se adjudicó a finales de julio. A partir de ahí se les tomaron medidas a los agentes para fabricar unos chalecos individuales. Pero un problema con las materias primas y una "ejecución compleja", ha motivado, según la alcaldesa, que hasta la fecha la Policía Local siga sin los chalecos.

Por ello, a juicio de la alcaldesa, "este Gobierno no ha perdido ninguna subvención, pero sí que la tramitamos igualmente por si los chalecos llegaban a tiempo, al menos lo hemos intentado". "Usted podrá confundir a la ciudadanía, pero esa es la única verdad", le replicó a Salazar. Por último, la alcaldesa apeló a la responsabilidad de los portavoces políticos antes de difundir estas críticas, "porque en la Junta de Gobierno están representados todos los grupos municipales, y tienen mi teléfono para cualquier duda".

El portavoz del PP no se dio por satisfecho con estas explicaciones. Salazar reprochó igualmente a la alcaldesa, que además es la responsable de la Policía Local, por "no haber estado encima del expediente, y no haber presentado la documentación necesaria en el periodo de subsanación" y añadió que "otros municipios sí han tenido subvención".