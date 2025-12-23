Bellreguard reconoce la trayectoria de un joven con 17 matrículas de honor

El alcalde de Bellreguard, Àlex Ruiz, ha ofrecido su primera recepción oficial al joven bellreguardí Fran Muñoz, con el objetivo de trasladarle el reconocimiento de todo el municipio por su brillante trayectoria académica y profesional, así como para poner su talento al servicio de la sociedad y del saber.

Durante la recepción, el alcalde ha querido destacar que Fran Muñoz "es un ejemplo de esfuerzo, constancia y excelencia que nos llena de orgullo como pueblo", y añade su satisfacción por comprobar cómo un joven de Bellreguard "llega tan lejos académicamente y, además, devuelve este conocimiento a la sociedad".

Fran Muñoz ha destacado desde las primeras etapas formativas. Obtuvo el Premio Extraordinario de la Consellería de Educación y la mención honorífica en ESO, así como la Matrícula de Honor en Bachillerato, estudios cursados en el IES Joan Fuster de Bellreguard.

Posteriormente, ha cursado el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho en la Universitat de València, logrando 10 matrículas de honor en ADE y el Premio Extraordinario de Grado. En cuanto a los estudios de Derecho, ha conseguido 17 matrículas de honor, así como el Premio Extraordinario de Grado, que recogió el pasado viernes 19 de diciembre.

Tal como ha subrayado Àlex Ruiz, «desde el Ayuntamiento queremos poner en valor el talento local y reconocer públicamente aquellas personas que, como Fran, contribuyen a dignificar la educación pública, el conocimiento y el futuro de nuestro territorio».

Hay que destacar también que el jueves 18 de diciembre, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó el otorgamiento a Fran Muñoz del Premio a la Excelencia Académica en las universidades públicas del sistema universitario valenciano, concedido por la Consellería de Educación, Cultura y Universidad de la Generalitat Valenciana.

Actualmente, Fran Muñoz es máster en Estrategia de Empresa e iniciará el próximo mes de enero el doctorado en la Universitat de València, donde ya trabaja, con solo 24 años, como profesor sustituto, impartiendo la asignatura de Dirección General y Estrategia de Empresa en el Grado de Finanzas y Contabilidad.

Desde el Ayuntamiento de Bellreguard se remarca que este reconocimiento quiere servir también como inspiración para la juventud del municipio, demostrando que el esfuerzo, la dedicación y el compromiso con la educación tienen retorno.