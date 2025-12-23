El Club de Fútbol Gandia lanza su campaña de socios de media temporada

El CF Gandia ha presentado su nueva campaña de socios de media temporada, una iniciativa pensada para todos aquellos aficionados que quieren sumarse ahora al proyecto blanquiazul y vivir una segunda vuelta que se presenta ilusionante, exigente y cargada de grandes citas en el Estadio Guillermo Olagüe.

El club apela al fútbol de verdad, el que se vive cada domingo en el Olagüe, con cercanía, identidad y un ambiente que está atrayendo cada vez a más gente a las gradas. Un fútbol que representa a la ciudad y que conecta al equipo con su afición.

El pase de media temporada incluye los ocho partidos de la segunda vuelta como local del primer equipo, en los que el CF Gandia se enfrentará a rivales de máxima entidad como el actual líder, el CD Dénia, o equipos que pelean en la parte alta de la clasificación como el CD Enguera, segundo en la tabla. Además, la afición podrá disfrutar de derbis muy esperados ante conjuntos como el CF Simat.

Como aliciente añadido, el club ha querido incluir un noveno partido de regalo, correspondiente al último encuentro de la primera vuelta en casa, que medirá al CF Gandia frente al Algemesí CF el 11 de enero, convirtiendo este abono en una oportunidad única para acompañar al equipo en un tramo decisivo de la temporada.

Los pases de media temporada ya pueden adquirirse de forma online a través de la tienda oficial del club (https://tienda-cfgandia.es/shop/estadio/). La entrega del pase, tanto en formato digital como físico (según la opción elegida durante la compra), se realizará a partir del 8 de enero.

El club ha establecido dos modalidades de abono, con un precio único para todos los aficionados: General: 30 € y Tribuna: 60 €.