Una conocida cadena construye un nuevo supermercado en el polígono Alcodar de Gandia

La cadena Lidl está construyendo un nuevo supermercado en Gandia, en concreto en el polígono Alcodar, en la plaza de la Lllum, justo enfrente del British School. Se trata de una parcela esquinera donde antiguamente había un punto de distribución de butano de Repsol.

Para la empresa es una "ubicación estratégica", ya que facilita el acceso tanto a los vecinos de Gandia como a los de localidades cercanas.

Fuentes de la compañía explican que será una tienda elevada, un modelo arquitectónico moderno y eficiente que permite optimizar el espacio urbano, situando el aparcamiento en la planta baja para mayor comodidad de los usuarios.

La tienda será elevada con aparcamiento en la planta baja. / J.C.

Las obras empezaron hace dos meses y avanzan según el calendario previsto. La apertura está prevista para finales de 2026. La compañía aún no puede ofrecer datos concretos sobre superficie comercial, inversión o empleo.

La nueva apertura forma parte de un ambicioso plan de expansión nacional de Lidl. Treinta años después de su llegada a España la compañía de origen alemán cuenta en el país con 700 tiendas, 14 plataformas logísticas y más de 19.700 empleados, y ya es la tercera cadena de distribución por cuota de mercado.

En Gandia Lidl tiene un supermercado, situado en el Camí Vell de Daimús, junto al centro comercial La Vital. Cuando se abrió, en febrero de 2017, era una de las tiendas Lidl más grandes de España, con 1.700 metros cuadrados de superficie.

"Este proyecto refuerza nuestro firme compromiso con la región, donde buscamos estar cada día más cerca de nuestros clientes para ofrecerles un surtido de máxima calidad al mejor precio", apuntaron fuentes de la compañía, y añadieron que Lidl está apostando por "infraestructuras cada vez más sostenibles y orientadas a mejorar la experiencia de compra".