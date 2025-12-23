La fiesta deportiva y solidaria vuelve a las calles de Gandia el 30 de diciembre

Las inscripciones para participar en la Cursa Solidaria Sant Silvestre de Gandia están abiertas. El Club de Córrer el Garbí es el organizador de la prueba, que se celebrará el martes 30 de diciembre de 2025 a las 20:30 horas desde la plaza del Ajuntament de Gandia con un recorrido aproximado de 3-3,5 kilómetros.

La Sant Silvestre de Gandia llega este año a su vigésima edición y premia la originalidad y el esfuerzo. Se otorgan premios a los mejores disfraces y a los ganadores de la prueba. Todos, pequeños y mayores pueden disfrutar del deporte y de la diversión, rodeados de amigos, familiares o colectivos. El circuito no tiene dificultad y al finalizar se ofrecerá una chocolatada a los participantes

La cursa mantiene su espíritu solidario con la recogida de alimentos y productos de aseo personal, destinados al Menjador Social y la Cruz Roja, cuyos representantes estarán en la línea de salida para su recepción.

Las inscripciones pueden realizarse previamente en los siguientes establecimientos colaboradores: Borja Ópticos, Dimendi, Farmacia Bel-lan, Farmacia Peña, Toy-Planet, Farmacia Gavilá, Tecno-esport, y Farmacia Rosa Fernández Carnavila.

También se podrá realizar la inscripción el mismo día de la prueba desde las 18:00 horas en la propia línea de salida. Para más información, página web: wwwccelgarbi.org y rrss .

El evento ha sido presentado en el consistorio gandiense por el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, y la presidenta del club organizador, Lourdes Vidal. El concejal destaca el carácter festivo, deportivo y solidario de la convocatoria, invitando a toda la ciudadanía a participar para superar los 1.200 inscritos del año pasado.

Lourdes Vidal subraya que esta edición es especialmente significativa al tratarse de la vigésima vez que se celebra la carrera, en la que se puede correr o caminar, participar con niños, personas mayores o incluso mascotas.