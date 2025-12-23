Gandia acoge la Basket Cup Gandia Junior del 3 al 5 de enero

El Ayuntamiento de Gandia, en colaboración con QL Sport y el UPB Gandia, ha presentado la primera edición del torneo de élite de baloncesto sub17 Basket Cup Gandia Junior, que se celebrará del sábado 3 al lunes 5 de enero en los pabellones del Polideportivo Municipal y del Raval.

El regidor de Deportes, Jesús Naveiro, destaca que se trata de un torneo orientado a las promesas del baloncesto español con la participación de los mejores jugadores sub17 del país. Entre los equipos participantes se encuentran Fundación Granada, Fuenlabrada, Vela Basket Academy, Club de Baloncesto Coria y, por supuesto, el Units pel Bàsquet Gandia.

"Este torneo pone a valor nuestra cantera y permite disfrutar del baloncesto de primer nivel incluso en plenas fiestas navideñas", señala Naveiro. Además, el edil resalta el impacto positivo del evento en la ciudad, fomentando el binomio turismo-deporte, ya que los equipos visitantes pernoctarán en Gandia y podrán disfrutar de la oferta local durante su estancia.

Por su parte, Nacho Macipe, CEO de Ql Sport, explica que participarán 10 equipos y detalla el formato de la competición: "Se jugarán cuatro partidos por equipo. En la primera fase, cada equipo disputará dos encuentros según un sorteo, lo que permitirá clasificar a los equipos del 1 al 10 y avanzar a la segunda fase, con cruces que definirán la clasificación final y los puestos correspondientes".

Macipe subraya que el torneo busca reunir a las mejores canteras y academias del panorama nacional y servirá como punto de partida para que en próximas ediciones más equipos de élite quieran participar en Gandia.